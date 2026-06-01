Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri Belli Oldu: Nüfusları Bazı İllerden Daha Fazla!

Diyarbakır’ın modern yüzü olarak kabul edilen Bağcılar Mahallesi, son yıllarda bölgenin en çok göç alan ve yapılaşma hızı en yüksek olan bölgesi konumunda. Geniş caddeleri, yeni nesil lüks konut siteleri, yeşil alanları ve hızla gelişen sosyal imkanları sayesinde mahalle adeta bağımsız bir şehir görünümüne kavuştu. Bölgedeki ticari hayatın, gayrimenkul piyasasının ve sosyal yaşamın kalbi olan bu dev yerleşim yeri, Türkiye’deki demografik dönüşümün ve kentleşme hızının en somut laboratuvarı olarak değerlendiriliyor.