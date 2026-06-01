Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri Belli Oldu: Nüfusları Bazı İllerden Daha Fazla!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
Türkiye genelindeki binlerce mahalle arasında yapılan nüfus incelemeleri, çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Ülke genelindeki 32 bin mahalle arasından sıyrılarak zirveye yerleşen yerler, sundukları yoğun nüfus oranlarıyla birçok il ve ilçeyi geride bırakmayı başarıyor. Özellikle İstanbul ve Diyarbakır'daki bazı mahalleler, adeta birer metropol yoğunluğuna sahip olmalarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: TUİK

Listede İstanbul ve Diyarbakır Başı Çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, listenin genelinde megakent İstanbul’un ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Ancak zirve yarışı Türkiye’nin doğusu ile batısını karşı karşıya getirdi. Özellikle son yıllarda aldığı yoğun göçler ve dikey mimariyle hızla büyüyen bazı mahalleler, sundukları yoğun nüfusla artık sadece birer 'mahalle' olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor.

İşte Türkiye'nin En Kalabalık 10 Mahallesi 👇

Yapılan araştırmalar ve paylaşılan verilere göre, Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilk 10 mahallesi ve nüfus sayıları şu şekilde sıralanıyor:

10. Halkalı Merkez Mahallesi (Küçükçekmece, İstanbul) – Nüfus: 80.715

9. Karapürçek Mahallesi (Altındağ, Ankara) – Nüfus: 83.053

8. Zafer Mahallesi (Bahçelievler, İstanbul) – Nüfus: 86.758

7. Mevlana Mahallesi (Talas, Kayseri) – Nüfus: 87.561

6. Zümrütevler Mahallesi (Maltepe, İstanbul) – Nüfus: 88.042

5. Fırat Mahallesi (Kayapınar, Diyarbakır) – Nüfus: 91.279

4. Atakent Mahallesi (Küçükçekmece, İstanbul) – Nüfus: 102.743

3. Kayabaşı Mahallesi (Başakşehir, İstanbul) – Nüfus: 108.455

2. Adnan Kahveci Mahallesi (Beylikdüzü, İstanbul) – Nüfus: 110.619

1. Bağcılar Mahallesi (Bağlar, Diyarbakır) – Nüfus: 151.459

Zirve İstanbul Değil Diyarbakır Oldu

Herkes liderliğin İstanbul'daki megakent mahallelerinden birinde olmasını beklerken, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanı beklenmeyen bir şehirden geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yer alan Bağcılar Mahallesi, tam 151 bin 459 kişilik nüfusuyla listenin birinci sırasına yerleşti.

Gelişmişlik düzeyi ve yüzölçümüyle kendi başına dev bir kent olan Bağcılar Mahallesi, bu nüfusuyla Türkiye'deki Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane gibi birçok ilin toplam merkez nüfusunu tek başına geride bırakarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Bağcılar Mahallesi Neden Bu Kadar Büyüdü?

Diyarbakır’ın modern yüzü olarak kabul edilen Bağcılar Mahallesi, son yıllarda bölgenin en çok göç alan ve yapılaşma hızı en yüksek olan bölgesi konumunda. Geniş caddeleri, yeni nesil lüks konut siteleri, yeşil alanları ve hızla gelişen sosyal imkanları sayesinde mahalle adeta bağımsız bir şehir görünümüne kavuştu. Bölgedeki ticari hayatın, gayrimenkul piyasasının ve sosyal yaşamın kalbi olan bu dev yerleşim yeri, Türkiye’deki demografik dönüşümün ve kentleşme hızının en somut laboratuvarı olarak değerlendiriliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
