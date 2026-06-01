Yatırımcılar 'Fit' Sandı, 'İnç' Çıktı: Dünyanın En Küçük Gökdeleninin Arkasındaki Akılalmaz Vurgun

Planları inceleyen heyecanlı zenginler, binanın ölçü biriminin Amerikan uzunluk ölçüsü olan 'fit' (') değil, 'inç' (') cinsinden yazıldığını fark etmediler.

İnşaat McMahon'ın kendi ekibi tarafından tamamlanıp ortaya sadece 12 metre yüksekliğinde, tek odalı bir kulübeyi andıran 4 katlı bir yapı çıktığında ise artık çok geçti. Dolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar hemen mahkemeye koştu. Ancak hakim, sözleşmeyi ve planları incelediğinde şoke eden gerçeği açıkladı: Planlarda açıkça 480 inç (yaklaşık 12 metre) yazıyordu. Hakim, yasal olarak hiçbir sahtekarlık olmadığını belirterek, 'Daha dikkatli olsaydınız' dedi ve davayı reddetti. Bu sırada uyanık iş insanı McMahon, topladığı milyonlarla çoktan kayıplara karışmıştı.