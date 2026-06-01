Serenay Sarıkaya’nın Yeni Filminde Babasını Canlandıracak Usta Oyuncu Belli Oldu
Yeni film projeleri arasında dikkat çeken yapımlardan biri de “Sevdiğim İnsanlar”. Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer alacağı film için hazırlıklar sürerken kadro da şekillenmeye devam ediyor. Son olarak projeye önemli bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi. Festival yolculuğu hedeflenen yapımın oyuncu görüşmeleri devam ederken yeni isimler de netleşmeye başladı. Özellikle filmin ana karakterleri etrafında kurulacak hikaye şimdiden merak uyandırıyor. Ege Bölgesi’nde çekilecek yapımın hazırlık süreci sektörün yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Gelen son haberle birlikte filmin oyuncu kadrosuna bir usta isim daha katılmış oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ödüllü yönetmen Doğuş Algün’ün imzasını taşıyacak olan “Sevdiğim İnsanlar”, önümüzdeki aylarda sete çıkmaya hazırlanıyor.
Kadroyla ilgili gelen son bilgiye göre Menderes Samancılar projeyle anlaşma sağladı.
