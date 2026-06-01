Serenay Sarıkaya’nın Yeni Filminde Babasını Canlandıracak Usta Oyuncu Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
01.06.2026 - 14:18
Yeni film projeleri arasında dikkat çeken yapımlardan biri de “Sevdiğim İnsanlar”. Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer alacağı film için hazırlıklar sürerken kadro da şekillenmeye devam ediyor. Son olarak projeye önemli bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi. Festival yolculuğu hedeflenen yapımın oyuncu görüşmeleri devam ederken yeni isimler de netleşmeye başladı. Özellikle filmin ana karakterleri etrafında kurulacak hikaye şimdiden merak uyandırıyor. Ege Bölgesi’nde çekilecek yapımın hazırlık süreci sektörün yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Gelen son haberle birlikte filmin oyuncu kadrosuna bir usta isim daha katılmış oldu.

Ödüllü yönetmen Doğuş Algün’ün imzasını taşıyacak olan “Sevdiğim İnsanlar”, önümüzdeki aylarda sete çıkmaya hazırlanıyor.

Filmin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alacak. Başarılı oyuncu yapımda Azra karakterini canlandıracak. Hikaye, yıllar sonra kasabasına dönen Azra’nın geçmişiyle yüzleşmesini konu alacak. Karakterin dönüşüyle birlikte eski hesaplar, aile ilişkileri ve yarım kalmış duygular yeniden gün yüzüne çıkacak.

Serenay Sarıkaya’nın bu projeyle uzun bir aranın ardından bağımsız bir filmde yer alacak olması da dikkat çekiyor. Oyuncunun, Adana Film Festivali sırasında tanıştığı Doğuş Algün ile aynı projede buluşacak olması sinema çevrelerinde ilgiyle karşılandı.

Kadroyla ilgili gelen son bilgiye göre Menderes Samancılar projeyle anlaşma sağladı.

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Samancılar, filmde Azra’nın babasına hayat verecek. Böylece hikayenin merkezindeki aile ilişkilerinde önemli bir rol üstlenecek. Karakterin film boyunca Azra’nın geçmişiyle olan bağında belirleyici bir yerde duracağı ifade ediliyor.

Menderes Samancılar bugüne kadar yer aldığı çok sayıda film ve dizide unutulmaz karakterlere hayat verdi. Usta oyuncunun “Sevdiğim İnsanlar” kadrosuna katılması projeye olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle Serenay Sarıkaya ile nasıl bir oyunculuk uyumu yakalayacağı merak ediliyor.

Filmin çekimlerinin kasım ayında başlaması planlanıyor. Yapım ekibi hazırlıklarını sürdürürken oyuncu kadrosunun tamamlanması için görüşmeler devam ediyor. Ege Bölgesi’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek çekimlerin filmin atmosferine önemli katkı sağlaması bekleniyor. 

“Sevdiğim İnsanlar” yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, hikayesiyle de dikkat çeken yapımlar arasında gösteriliyor. Kasabasına dönen bir kadının geçmişiyle hesaplaşmasını anlatacak filmde aile bağları ön planda olacak. Azra karakterinin yaşayacağı yüzleşmeler hikayenin temelini oluşturacak. Bu süreçte babasıyla olan ilişkisi de önemli bir yer tutacak.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından filmin festival yolculuğuna çıkması planlanıyor. Yapım ekibi ulusal ve uluslararası festivallerde seyirciyle buluşmayı hedefliyor. Oyuncu kadrosuna katılan Menderes Samancılar da bu yolculuğun önemli parçalarından biri olacak. Serenay Sarıkaya ve Menderes Samancılar’ı aynı projede buluşturacak olan “Sevdiğim İnsanlar”, şimdiden merak edilen yapımlar arasındaki yerini aldı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
