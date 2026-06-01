Serenay Sarıkaya’nın Yeni Filminde Babasını Canlandıracak Usta Oyuncu Belli Oldu

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Samancılar, filmde Azra’nın babasına hayat verecek. Böylece hikayenin merkezindeki aile ilişkilerinde önemli bir rol üstlenecek. Karakterin film boyunca Azra’nın geçmişiyle olan bağında belirleyici bir yerde duracağı ifade ediliyor.

Menderes Samancılar bugüne kadar yer aldığı çok sayıda film ve dizide unutulmaz karakterlere hayat verdi. Usta oyuncunun “Sevdiğim İnsanlar” kadrosuna katılması projeye olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle Serenay Sarıkaya ile nasıl bir oyunculuk uyumu yakalayacağı merak ediliyor.

Filmin çekimlerinin kasım ayında başlaması planlanıyor. Yapım ekibi hazırlıklarını sürdürürken oyuncu kadrosunun tamamlanması için görüşmeler devam ediyor. Ege Bölgesi’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek çekimlerin filmin atmosferine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

“Sevdiğim İnsanlar” yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, hikayesiyle de dikkat çeken yapımlar arasında gösteriliyor. Kasabasına dönen bir kadının geçmişiyle hesaplaşmasını anlatacak filmde aile bağları ön planda olacak. Azra karakterinin yaşayacağı yüzleşmeler hikayenin temelini oluşturacak. Bu süreçte babasıyla olan ilişkisi de önemli bir yer tutacak.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından filmin festival yolculuğuna çıkması planlanıyor. Yapım ekibi ulusal ve uluslararası festivallerde seyirciyle buluşmayı hedefliyor. Oyuncu kadrosuna katılan Menderes Samancılar da bu yolculuğun önemli parçalarından biri olacak. Serenay Sarıkaya ve Menderes Samancılar’ı aynı projede buluşturacak olan “Sevdiğim İnsanlar”, şimdiden merak edilen yapımlar arasındaki yerini aldı.