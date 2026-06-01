Kızılcık Şerbeti'nde Bir Devir Kapanıyor: 4 Sezondur Dizide Yer Alan Ünlü İsim Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılıyor

Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2026 - 14:40
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 5. sezon onayını aldı. İlk 3 sezonuyla izlenme rekorları kıran dizi, bu sezon zirveden düşse de büyük bir başarı yakalamaya devam ediyor. 6+ reyting almayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde sezon finalinde ayrılıklar yaşanacağı öğrenilmişti. Dizide 4 sezondur rol alan ünlü bir ismin Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı açıklandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

3. sezonun ardından yaprak dökümü yaşayan Kızılcık Şerbeti, sezon başında kaybettiği reyting zirvesini bir daha geri alamadı.

Taşacak Bu Deniz'in başlaması, pek çok oyuncunun diziden ayrılması, RTÜK incelemesi derken Kızılcık Şerbeti zirvedeki yerini ikinciliğe bıraktı. Ancak her şeye rağmen güçlü reytingler almayı sürdüren Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayını almayı da başardı.

Yeni sezon hazırlıkları süren Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz sezon diziden ayrılacağı iddia edilen ve Sönmez karakterine hayat vermeyi sürdüren Aliye Uzunatağan diziye veda etti. Sezon finalinde kalp krizi geçiren Sönmez karakterinin hayatını kaybedeceği öğrenildi. Daha önce de ayrılık kararı alan Aliye Uzunatağan daha sonra şartlarda anlaşmıştı. Ancak bu kez Aliye Uzunatağan'ın ekonomik şartlarda anlaşamadığı, bu sebeple diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
