Haziran Ayında Ekip Kışa Kadar Kilo Kilo Hasat Edebileceğiniz 8 Sebze Açıklandı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 15:41
Nisan ve Mayıs aylarında yoğun iş temposu, ailevi sorumluluklar ya da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bahçenize zaman ayıramamış olabilirsiniz. Ancak 'artık çok geç, bu yılı kaçırdım' diyerek bahçenizden vazgeçmeyin! Haziran ayı, doğru stratejiyle yaklaşıldığında aslında sonbahar ve kış aylarında mutfağınızı organik ürünlerle doldurmanın en kazançlı dönemidir.

Yazın kavurucu sıcağı bazı bitkiler için zorlayıcı olsa da, sıcak toprağı seven ve hızlı büyüyen tohumlar sayesinde kışa girmeden kilo kilo hasat elde etmek hala mümkün. İşte Haziran ayında toprağa ektiğinizde yaz sonunda ya da sonbaharda yüzünüzü güldürecek o mucizevi sebzeler...

1. Toprak Sıcakken Tam Zamanı: Havuç

Havuç tohumlarının çimlenebilmesi için sıcak toprağa ihtiyacı vardır ve Haziran bu iş için biçilmiş kaftandır. Üstelik havuç, sonbaharın serin havalarında olgunlaştıkça daha da tatlı bir lezzete kavuşur.

  • Püf Noktası: Havuç büyürken bol suya ihtiyaç duyar; toprağın kurumasına izin vermeyin. Aşırı sıcak bölgelerde tohumların üzerini hafifçe gölgeleyebilirsiniz.

2. 60 Günde Sofranızda: Tatlı Mısır

Mısır, yaz sıcağında adeta fırlayarak büyüyen ve hızlı çimlenen bir sebzedir. Bazı mısır çeşitleri 60 gün gibi kısa bir sürede olgunlaşır.

  • Tüyo: Kesintisiz bir hasat için Haziran başından itibaren her 10 günde bir kademeli olarak tohum ekebilirsiniz.

3. Bereketli ve Zahmetsiz: Fasulye

Bodur, sırık, kabuklu veya yeşil fasulye... Hangisini seçerseniz seçin, Haziran sıcağında hızla çimlenirler. Özellikle yeşil fasulyenin olgunlaşması sadece 50-60 gün sürer.

  • Çeşit Önerisi: Endeavour Bush (Bodur) fasulyesi hem yer tasarrufu sağlar hem hastalıklara dayanıklıdır hem de bol verim verir.

4. Sıcak Toprak Aşıkları: Kabak ve Yaz Kabağı

Kabakgiller ailesi, Haziran ayında coşan sebzelerin başında gelir. Hızla büyür ve bolca ürün verirler. İkliminize göre erken ya da geç olgunlaşan çeşitleri seçip, toprağı sürekli nemli tutarak harika bir sonbahar başı hasadı alabilirsiniz.

5. Yaz Güneşiyle Gelen Tat: Karpuz ve Kavun

Tıpkı kabaklar gibi kavun ve karpuzlar da çimlenmek için sıcak toprak ararlar. Haziran ayında doğrudan toprağa ekeceğiniz bu meyveler, düzenli sulamayla yaz sonuna doğru sofranızın baş tacı olur.

6. Kışlık Deponuzu Doldurun: Patates

Haziran ayı, sonbaharlık patates ekimi için son şanstır ve birçok bölgede harika sonuçlar verir.

  • Zamanlama: Yaklaşık 100 günde olgunlaşan hızlı patates çeşitlerini seçin. Bölgenizdeki ilk don tarihini hesaplayarak ekiminizi yapın; patatesleri dondan hemen sonra bile tokayabilirsiniz. (Çok sıcak iklimdeyseniz ekim için sonbaharı bekleyin).

7. Soğuk Bölgelerin Kurtarıcısı: Pancar

Eğer serin veya soğuk bir iklim kuşağındaysanız, Haziran ayı hızlı büyüyen pancarlar için idealdir. Don vurmadan hemen önce köklerini toplayabilir, büyüme sürecinde ise lezzetli yapraklarının tadını çıkarabilirsiniz.

8. Kış Boyunca Taze Vitamin: Yeşillikler

Roka, kara lahana, pazı, ıspanak ve marul gibi yeşillikler serin havaları sevse de, Haziran ayında ekildiğinde hızla boy verirler. Hatta kara lahana gibi bazı yeşillikler, sonbaharda üzerlerine don vurduğunda çok daha tatlı ve lezzetli bir hale gelir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
