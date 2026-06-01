Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un Başrolündeki Kurak Günler HBO Max’e Geliyor

Güçlü hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkan film, birçok ulusal ve uluslararası festivalde de dikkat çekmişti. Özellikle Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un performansları izleyicilerden olumlu yorumlar almıştı.

Filmde Selahattin Paşalı, genç savcı Emre karakterine hayat veriyor. Ekin Koç ise Murat karakteriyle hikâyenin önemli isimlerinden biri olarak seyirci karşısına çıkıyor. İkilinin ekrandaki uyumu filmin en çok konuşulan yönlerinden biri olmuştu. Kurak Günler’in geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasında oyuncu kadrosunun da önemli payı bulunuyor.

Kurak Günler yalnızca oyunculuklarıyla değil, işlediği konularla da dikkat çekmişti. Film, Anadolu’da kuraklıkla mücadele eden küçük bir kasabada yaşanan olayları merkezine alıyor. Hikâye ilerledikçe kasabadaki dengeler değişiyor ve karakterler kendilerini beklenmedik gelişmelerin içinde buluyor. Bu yönüyle yapım, izleyiciyi yalnızca bir olay örgüsüne değil, aynı zamanda karakterlerin iç dünyasına da ortak ediyor.