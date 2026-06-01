Akıllı Telefon Kullanıcılarına Uyarı: Bu Kontrolü Yapmayanlar Siber Tehditlere Açık Kalabilir

Which? uzmanları, destek süresi dolmuş bir telefonun hemen değiştirilmesinin zorunlu olmadığını belirtiyor. Ancak özellikle mobil bankacılık, online alışveriş ve iş e-postaları gibi hassas işlemler için bu durumun dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Kuruluşun sözcüsü yaptığı açıklamada, düzenli güvenlik güncellemelerinin alınmamasının cihazları yeni tehditlere karşı korumasız bıraktığını ifade etti. Yazılım açıklarının zamanla büyüyen bir risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, güncelleme desteği sona eren cihazlarda güvenlik seviyesinin her geçen ay daha da zayıfladığına dikkat çekiyor.

Telefonunuzun Güvenlik Durumunu Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Üreticiler genellikle bir cihazın son güncellemesini aldığını kullanıcıya açık şekilde bildirmiyor. Ancak telefonun ayarlar menüsünde yer alan bazı bölümler, cihazın güncel güvenlik durumunu kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

iPhone kullanıcıları için yol şu şekilde:

Ayarlar'a girin.

Genel sekmesini açın.

Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun.

Uzmanlar, Apple'ın eski iOS sürümlerine de zaman zaman kritik güvenlik yamaları sunduğunu belirtiyor. Bu nedenle son altı ay içinde güvenlik güncellemesi alıp almadığınızı kontrol etmek önemli.

Android kullanıcıları ise şu adımları izleyebilir:

Ayarlar menüsünü açın.

Üst bölümdeki arama çubuğuna dokunun.

“Güvenlik güncellemesi” yazın.

Bu bölümde telefonunuzun en son ne zaman güvenlik yaması aldığı görüntülenebilir. Samsung, Google, Motorola, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Sony, Realme ve Nokia gibi markalarda işlem genellikle benzer şekilde gerçekleştiriliyor.