Akıllı Telefon Kullanıcılarına Uyarı: Bu Kontrolü Yapmayanlar Siber Tehditlere Açık Kalabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 16:42
Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline gelirken, birçok kullanıcı cihazının hâlâ güvenlik güncellemesi alıp almadığını bilmiyor. Uzmanlar, destek süresi sona eren telefonların siber tehditlere karşı daha savunmasız hâle geldiğini belirtiyor. Telefonunuzun güvenlik durumunu öğrenmek ise yalnızca birkaç dakikanızı alıyor.

Akıllı telefonlar artık bankacılık işlemlerinden online alışverişe, iş yazışmalarından kişisel verilere kadar pek çok hassas bilgiyi barındırıyor.

Ancak uzmanlar, birçok kullanıcının farkında olmadan güvenlik desteği sona ermiş cihazları kullanmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Basit bir ayar kontrolü ise telefonunuzun hâlâ koruma altında olup olmadığını ortaya çıkarabiliyor.

Tüketici hakları kuruluşu Which?'e göre, Apple, Samsung, Nokia ve diğer üreticiler belirli bir süre sonra eski modeller için yazılım ve güvenlik güncellemelerini sonlandırıyor. Bu noktadan sonra cihazlar yeni siber tehditlere karşı daha savunmasız hâle geliyor.

Kuruluşun paylaştığı verilere göre, geçtiğimiz yıl telefonunu yenileyen kullanıcıların yaklaşık yüzde 20’si bunu eski cihazlarının artık güvenlik güncellemesi almaması nedeniyle yaptı. Which?, kullanıcıların cihazlarının destek durumunu öğrenebilmeleri için ücretsiz bir kontrol aracı da sunuyor. Telefon modelini sisteme giren kullanıcılar, cihazlarının ne zamana kadar güvenlik güncellemesi alacağını veya desteğin ne zaman sona erdiğini görebiliyor.

Örneğin iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri için güvenlik desteğinin Ekim 2026’da sona ermesi beklenirken, iPhone 17 serisinin 2032 yılına kadar güncelleme almaya devam edeceği öngörülüyor.

Which? uzmanları, destek süresi dolmuş bir telefonun hemen değiştirilmesinin zorunlu olmadığını belirtiyor. Ancak özellikle mobil bankacılık, online alışveriş ve iş e-postaları gibi hassas işlemler için bu durumun dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Kuruluşun sözcüsü yaptığı açıklamada, düzenli güvenlik güncellemelerinin alınmamasının cihazları yeni tehditlere karşı korumasız bıraktığını ifade etti. Yazılım açıklarının zamanla büyüyen bir risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, güncelleme desteği sona eren cihazlarda güvenlik seviyesinin her geçen ay daha da zayıfladığına dikkat çekiyor.

Telefonunuzun Güvenlik Durumunu Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Üreticiler genellikle bir cihazın son güncellemesini aldığını kullanıcıya açık şekilde bildirmiyor. Ancak telefonun ayarlar menüsünde yer alan bazı bölümler, cihazın güncel güvenlik durumunu kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

iPhone kullanıcıları için yol şu şekilde:

  • Ayarlar'a girin.

  • Genel sekmesini açın.

  • Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun.

Uzmanlar, Apple'ın eski iOS sürümlerine de zaman zaman kritik güvenlik yamaları sunduğunu belirtiyor. Bu nedenle son altı ay içinde güvenlik güncellemesi alıp almadığınızı kontrol etmek önemli.

Android kullanıcıları ise şu adımları izleyebilir:

  • Ayarlar menüsünü açın.

  • Üst bölümdeki arama çubuğuna dokunun.

  • “Güvenlik güncellemesi” yazın.

Bu bölümde telefonunuzun en son ne zaman güvenlik yaması aldığı görüntülenebilir. Samsung, Google, Motorola, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Sony, Realme ve Nokia gibi markalarda işlem genellikle benzer şekilde gerçekleştiriliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
