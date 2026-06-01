Travis Scott'un İstanbul Konserine Benzerini Gönderdiği İddialarına Yalanlama Geldi

Travis Scott etkinliğini düzenleyen TemaCC’nin kurucusu Taylan Özcan, kamuoyunda “konser” olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını açıkladı.

Özcan, etkinliğin en başından itibaren Travis Scott’un İstanbul’da hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığını, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, “Hosted by Travis Scott” konseptinde özel bir etkinlik olarak duyurulduğunu belirtti.