Travis Scott'un İstanbul Konserine Benzerini Gönderdiği İddialarına Yalanlama Geldi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.06.2026 - 17:11
Geçtiğimiz gün İstanbul sahneleri Kanye West'in ardından başka bir dünyaca ünlü yıldızı ağırladı. ABD'li rapçi Travis Scott özel bir etkinlikte hayranlarıyla buluştu. Ancak aanatçının sahneye geç çıkması ve maskeyle sahne alması ve yaklaşık 20 dakikalık performans nedeniyle konser sonrası sosyal medyada 'Travis Scott gelmedi, yerine bir başkası çıktı' iddiaları hızla yayıldı. O iddiaları yalanlayan görüntüler yayınlandı.

Travis Scott'un gelişi de gidişi de olay oldu.

Ünlü rapçinin etkinliğe gecikmesi, yaklaşık 20 dakikalık bir performans sergilemesi ve konserden kısa süre önce Budapeşte'de görüntülendiği iddiaları sosyal medyada çokça konuşuldu.

Doğan Can Cesur'un aktardığına göre Travis Scott İstanbul'a böyle vardı.

Görüntüyü paylaşan kişi, “Havalimanı transferini de şehir içi ulaşımını firma olarak biz gerçekleştirdik. Gelmedi gibi laflar doğru değil, sahneye kadar bıraktık' ifadelerini kullandı.

Konserin kısa sürmesi eleştirilerini ise etkinliğin organizatörü yanıtladı.

Travis Scott etkinliğini düzenleyen TemaCC’nin kurucusu Taylan Özcan, kamuoyunda “konser” olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını açıkladı.

Özcan, etkinliğin en başından itibaren Travis Scott’un İstanbul’da hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığını, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, “Hosted by Travis Scott” konseptinde özel bir etkinlik olarak duyurulduğunu belirtti.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
