article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiden, 1 Haziran'da Yeni Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler

Psikolojiden, 1 Haziran'da Yeni Bir Başlangıç Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 17:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uzunca bir bayram tatilinin ardından mesai, okul hayatı kaldığı yerden başlıyor. Fakat bu kez farklı bir şey var. Havadan mıdır, sudan mıdır yoksa tarihten midir bilinmez hepimizin içinde 'yeniden başlama' isteği duydu. Muhtemelen hem yazın hem de Haziran'ın başlangıcının Pazartesi gününe denk gelmesinin bu istekte büyük bir etkisi var.

Hepimiz bir şeylere başlamak istiyoruz ama ne kadar başarılı olabiliyoruz? Yeni bir kariyer, yepyeni bir şehir, radikal bir ilişki kararı ya da sadece pazartesi günü başlayacak o meşhur sağlıklı yaşam rutini... Amacı ne olursa olsun, yeni başlangıçlar heyecan verici bir lunapark treni gibi: Yukarı doğru tırmanırken adrenalin tavan yapar, ama o bilinmezliğe doğru düşüş anı başladığında midenize kramplar girer.

Gelin, düşüş anını yaşamamak için yapmanız gerekenlere bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Zaman İşaretçilerinin" Gücünü Arkanıza Alın

"Zaman İşaretçilerinin" Gücünü Arkanıza Alın

Yeni bir başlangıç yapacaksanız, bunu takvimin sıradan bir gününe denk getirmeyin. Zihninizin o güne özel bir anlam atfetmesine izin verin. Psikoloji literatüründe buna 'temporal landmarks' (zamansal işaretçiler) deniyor. Yılbaşı, doğum gününüz, yeni bir ayın ilk günü ya da bir mevsim geçişi bu işaretçilere en iyi örnektir.

Tam da bugün, yani uzunca bir tatilin ardından Pazartesi gününe denk gelen 1 Haziran, harika bir gün!

PMC (2025) bünyesinde yayımlanan güncel davranışsal psikoloji çalışmaları, zamansal işaretçilerin insan zihninde 'tarihsel bir kırılma' yarattığını gösteriyor. Beynimiz bu özel günlerde adeta geçmişteki 'kusurlu, başarısız veya tembel benlik' ile bağını koparıyor ve yepyeni, ideal bir benlik inşa etme sürecine giriyor. Bu durum psikolojideki öz-yeterlilik (self-efficacy) algınızı, yani 'ben bu işi başarabilirim' inancınızı doğrudan yukarı çekiyor. Yeni sayfanızı rastgele bir salı günü değil, zihninizde dönüm noktası ilan ettiğiniz bir tarihte açın.

SMART Hedefler Koyun

SMART Hedefler Koyun

Kişisel gelişim guruları yıllardır 'SMART' hedefler koymanızı (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamana Bağlı) söylüyor. 'Her gün tam 45 dakika spor yapacağım' veya 'Haftada 3 kitap bitireceğim' gibi. Ancak yolun en başındaysanız, bu katı sınırlar biraz moralinizi bozabilir.

Goddard ve ark. (2024) ile Swann ve ark. (2025) tarafından yürütülen ve ezber bozan güncel çalışmalar, bir sürece yeni adım atanlar için 'Açık Hedeflerin' (Open Goals) çok daha işlevsel olduğunu kanıtladı. Keskin kurallar yerine 'Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım', 'Bakalım bugün ne kadar yürüyebileceğim?' veya 'Bu yeni işte nereye kadar yükselebilirim, bir görelim' gibi esnek yaklaşımlar, başarısızlık baskısını ve suçluluk duygusunu dramatik şekilde azaltıyor. Süreçten aldığınız keyfi ve motivasyonu artırmak için, katı kuralları alışkanlığınız iyice oturduktan sonra uygulamaya başlayın.

"Zihinsel İmgeleme" ile Planlayın

"Zihinsel İmgeleme" ile Planlayın

Sadece 'Bu yıl sigarayı bırakacağım' ya da 'Yeni bir dil öğreneceğim' demek bir niyet belirtmektir ama bir eylem planı değildir. Psikolojide hedeflerin hayata geçmesi için uygulama niyetleri (if-then plans) yani 'Eğer X olursa, Y yapacağım' mekanizması kullanılır.

Divine ve ark. (2024/2025) tarafından yapılan nöropsikolojik araştırmalar, bu 'Eğer... olursa, ... yapacağım' formülünü zihinsel imgeleme (mental imagery) ile birleştirmenin mucizevi etkilerini gösteriyor. 

Beyin, gerçek bir eylem ile canlı bir şekilde hayal edilen eylem arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanır. Kendinizi o yeni alışkanlığı yaparken, karşılaşacağınız engelleri (örneğin canınız tatlı istediğinde mutfaktan uzaklaşıp su içtiğinizi) zihninizde en ince ayrıntısına kadar canlandırın. Bu simülasyon, beyninizde yeni nöral yollar açarak eyleme geçiş hızınızı muazzam ölçüde artırır.

Temel Psikolojik İhtiyaçlarınızı Besleyin

Temel Psikolojik İhtiyaçlarınızı Besleyin

Yeni bir işe sadece 'çok para kazanmak' için başlıyorsanız ya da yeni bir şehre sadece 'başkalarına hava atmak' için taşınıyorsanız, geçmiş olsun; o motivasyon balonu ilk zorlukta sönecektir. Bizim ihtiyacımız olan şey, dışarıdan bağımsız olan içsel motivasyondur (intrinsic motivation).

Self-Determination Theory (Öz-Belirleme Kuramı) çerçevesinde çalışan Dirik ve Özdoğan (2025), yeni ve belirsiz girişimlerde kalıcı bir psikolojik direnç (resilience) ve esenlik yakalamak için üç temel psikolojik ihtiyacın doyurulması gerektiğini vurguluyor: Özerklik (Autonomy - kararları kendi iradenle alabilmek), Yeterlilik (Competence - o işte geliştiğini hissetmek) ve Bağlılık (Relatedness - bir topluluğa ait olmak). Yeni başlangıcınızı dizayn ederken kendinize sorun: Bu yeni adım bana ne kadar özgürlük alanı tanıyor ve beni ne kadar geliştirecek?

O Kaçınılmaz "Duygusal Dip Noktasına" Karşı Hazırlıklı Olun

O Kaçınılmaz "Duygusal Dip Noktasına" Karşı Hazırlıklı Olun

Yeni bir yola çıktığınızda ilk birkaç gün ya da hafta her şey harika hissettirir. Adrenalin yüksektir, çevre pembe gözlüklerle görünür. Ancak bir süre sonra o pembe bulutlar dağılır; zihinsel yorgunluk, eskiyi özleme ve yalnızlık hissi baş gösterir. İşte burası kırılma noktasıdır.

Frontiers in Psychology (2026) dergisinde yayımlanan transformasyon ve adaptasyon araştırmaları, bireylerin kalıcı bir zihinsel dönüşüm (transformational change) yaşamadan hemen önce mutlaka bir duygusal 'dip noktası' (emotional dip) yaşadıklarını gösteriyor. İnsanlar genelde bu evreye geldiklerinde 'Yolunda gitmeyen bir şeyler var, galiba hata yaptım' diyerek vazgeçerler. Oysa bilim 'Bu kriz anları bir başarısızlık işareti değil; aksine beyninizin eski kalıpları yıkıp yenisine uyum sağlama sürecinin, yani büyümenin ta kendisidir' diyor. 

Dip noktasına geldiğinizde pes etmeyin, sabredin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yalnız Kalabilme" Zihniyetini Geliştirin

"Yalnız Kalabilme" Zihniyetini Geliştirin

Radikal bir yeni başlangıç (yeni bir kariyer, yeni bir şehir ya da toksik çevreyle bağları koparmak) genellikle beraberinde geçici bir sosyal izolasyon getirir. Eski arkadaş gruplarınız geride kalırken, kendinizi bir anda derin bir boşlukta ve yalnız hissedebilirsiniz. 

Løvoll (2026) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, bireylerin bu süreçte yıkıcı ve yıpratıcı bir 'yalnızlık' (loneliness) hissine kapılmak yerine, bilinçli bir 'kendi kendine yetebilme/yalnız kalabilme zihniyeti' (solitude mindset) geliştirmelerinin psikolojik büyümeyi tetiklediğini bulmuştur. Yalnızlık bir mahkumiyet değil, kendi öz-değerlerinizi keşfettiğiniz, zihninizi gereksiz gürültüden arındırdığınız bir detoks dönemidir. Bu süreci kendinizle bağ kurmak için bir fırsat olarak görün.

Değişimi Bir Gecede Beklemeyin

Değişimi Bir Gecede Beklemeyin

'Yarından itibaren bambaşka bir insan olacağım' miti tamamen bir yanılsamadır. Zihniyetiniz, niyetiniz ve arzularınız ne kadar güçlü olursa olsun, beynin biyolojik yapısı (plastisite) ani devrimlere direnç gösterir. Değişim bir devrim değil, evrimdir.

Annual Review of Psychology (2026) dergisinde yer alan deneysel tıp ve davranış bilimleri yaklaşımları, tutum ve niyetlerdeki orta düzeydeki kalıcı değişimlerin, ancak küçük adımlarla ve günlük deneylerle tetiklendiğini doğruluyor. Hayat sisteminizi tek bir günde altüst etmeye çalışmayın. Yeni başlangıcınızı küçük, günlük deneysel adımlarla (mikro-davranışlarla) test edin. Yeni bir dil mi öğreneceksiniz? Günde sadece 5 kelimeyle başlayın. Beyninizin alarm mekanizmasını (amigdala) ürkütmeden gizlice ilerleyin.

Sıkıştığınız Anlarda Doğadan ve "Hayranlık" Duygusundan Rol Çalın

Sıkıştığınız Anlarda Doğadan ve "Hayranlık" Duygusundan Rol Çalın

Yeni bir başlangıcın ilk evrelerinde zihniniz aşırı yükleme (overload) yaşar. Sürekli analiz yapmak, karar vermek ve geleceği planlamak bilişsel kapasitenizi (cognitive load) tüketir. Bu da tükenmişlik hissine ve strese yol açar.Güncel çevre psikolojisi çalışmaları (2025/2026), doğada geçirilen zamanın ve özellikle orada yaşanan 'hayranlık/büyülenme' (awe) duygusunun zihni sıfırladığını gösteriyor. 

Devasa bir ağaca, uçsuz bucaksız bir denize ya da gece gökyüzüne bakarken hissettiğiniz o 'hayranlık' duygusu, psikolojide öz-aşkınlık (self-transcendence) yaratır. Yani birey kendi egosundan, küçük dertlerinden ve planlarından sıyrılarak büyük resmi görmeye başlar. Zihniniz karıştığında masadan kalkın ve kendinizi doğanın kollarına bırakın.

Doğum Günlerinde Gelen "Ben Ne Yapıyorum?" Sorgulamalarından Korkmayın

Doğum Günlerinde Gelen "Ben Ne Yapıyorum?" Sorgulamalarından Korkmayın

Özellikle 29, 39, 49 gibi yaş dönümlerinde ya da hayatın büyük kırılma anlarında aniden gelen 'Ben kimim?', 'Hayatımın anlamı ne?', 'Doğru yolda mıyım?' gibi ağır varoluşsal sorular insanı dehşete düşürebilir. Birçok kişi bu durumu bir orta yaş krizi veya depresyon belirtisi sanar.

Alter ve ark. tarafından yapılan ve geniş yankı uyandıran çok uluslu psikolojik araştırmalar, insanların yeni bir yaşam dönemine yaklaşırken doğal olarak bir 'varoluşsal denetim' (existential audit) sürecine girdiğini gösteriyor. Bu sorgulama sanılanın aksine tehlikeli değil, son derece sağlıklıdır. Yaşam anlamınızı (meaning in life) yeniden inşa etmek, değerlerinizi güncellemek ve yeni başlangıcınıza gerçekçi bir yakıt sağlamak için bu kriz anlarını kucaklayın. Sorulardan kaçmayın, cevapları aramaya başlayın.

Kendinize Karşı Acımasız Bir Eleştirmen Olmayı Bırakın

Kendinize Karşı Acımasız Bir Eleştirmen Olmayı Bırakın

Yeni bir başlangıç, doğası gereği içinde bolca hata, acemilik ve başarısızlık barındırır. Yeni girdiğiniz bir işte çuvallayabilir, yeni başladığınız diyeti bozabilirsiniz. Bu anlarda kendinizi kırbaçlamak sadece vazgeçme sürecini hızlandırır.Pozitif psikoloji odaklı Clayden ve ark. (2025) araştırması; kişisel gelişim, hedef belirleme ve motivasyon süreçlerinin ancak ve ancak kişinin kendini psikolojik olarak güvende (psychologically safe) hissettiği ortamlarda sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. 

Eğer kendi zihninizin içi, en ufak hatada sizi cezalandıran acımasız bir diktatörle doluysa, orada yeni bir şey filizlenemez. İlk hatalarınızda, kendinize tıpkı çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza ya da şefkatli bir mentora yaklaşır gibi yaklaşın. Unutmayın, düşmek yolun kusuru değil, yolculuğun kendisidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın