Mavi Dolunay Yaklaşıyor: Bu 3 Burç En Güçlü Etkiyi Hissedecek

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 16:45
Mayıs ayının ikinci dolunayı olan ve 'Mavi Dolunay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı 31 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşiyor. Astrologlara göre bu güçlü dolunay tüm burçları etkilese de üç burç için etkiler çok daha belirgin olacak. Özellikle ilişkiler, kariyer ve kişisel dönüşüm konularında önemli gelişmeler yaşanabilir.

Yay Burcu: Yeni Bir Sayfa Açma Zamanı

Dolunayın doğrudan Yay burcunda gerçekleşmesi, bu burç için dönüm noktası niteliğinde bir süreci beraberinde getiriyor. Özellikle kimlik, kişisel hedefler ve yaşam yönüyle ilgili konular gündeme gelebilir.

Astrologlara göre Yay burçları, son dönemde kendilerini geride tutan alışkanlıkları veya düşünceleri bırakmaya daha istekli olabilir. Bu süreç aynı zamanda dış görünüşten yaşam tarzına kadar birçok konuda yenilenme isteğini de artırabilir. Dolunayın etkisiyle Yay burçlarının dikkat çekiciliği ve özgüveni yükselirken, kendilerini daha rahat ifade etmeleri mümkün olabilir.

İkizler Burcu: İlişkiler Mercek Altında

Yay burcu, İkizler'in karşıt burcu olduğu için bu dolunay özellikle ilişkiler alanında etkili olacak. Romantik birliktelikler, evlilikler, ortaklıklar ve iş ilişkileri ön plana çıkabilir.

Uzmanlara göre İkizler burçları bu dönemde bazı ilişkiler hakkında önemli farkındalıklar yaşayabilir. Bir ilişkinin gelişmesi, dönüşmesi ya da sona ermesi gerektiğine dair güçlü hisler ortaya çıkabilir. Yay enerjisinin özgürlük ve bağımsızlık vurgusu, İkizler'e ilişkilerinde kendilerine yeterince alan tanınıp tanınmadığını sorgulatabilir.

Balık Burcu: Kariyerde Kritik Dönem

Mavi Dolunay'ın en yoğun hissedileceği burçlardan biri de Balık. Dolunay, Balık burcunun kariyer, toplumsal statü ve hedefler alanını aydınlatıyor.

Son altı aydır üzerinde çalışılan projeler sonuç vermeye başlayabilir ya da kariyerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Bazı Balık burçları mevcut iş düzenlerinde değişiklik yapmak isterken, bazıları daha büyük hedeflere yönelme ihtiyacı hissedebilir. Astrologlar, bu dönemde atılan adımların önümüzdeki altı aylık süreç üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini belirtiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
