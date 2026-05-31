İslam Memiş Altında Yıl Sonu Bombasını Patlattı: Altın Fiyatları İçin Tarih ve Rakam Verdi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.05.2026 - 11:37
Küresel piyasalar, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla dalgalı seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorusuna yanıt ararken, İslam Memiş'ten dikkat çeken haziran ve bayram sonrası analizi geldi.  Piyasaların büyük bir manipülasyon kıskacında olduğunu belirten Memiş, gram altın ve ons altın için kritik tarihleri işaret ederek yıl sonu tavan fiyat beklentisini paylaştı.

Bayram sonrası hareketli piyasa başlıyor: Perşembe ve cuma günlerine dikkat!

Haber Global canlı yayınında finansal piyasalardaki son durumu değerlendiren Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haziran ayının ilk haftasıyla birlikte piyasalarda veri yağmuru yaşanacağını belirtti. Bayram sonrasındaki ilk işlem günlerine dikkat çeken uzman isim, 'Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerini önemsiyoruz. Özellikle finansal piyasalarda veri akışları oldukça bu hafta yoğun. Yılı yarıladık. Artık Haziran ayının ilk işlem gününe ve haftanın ilk işlem gününe yarın başlıyoruz ve Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi var cuma günü, bu taraf önemli olacak bizim için. Yine cuma günü Amerika'da işsizlik oranı var. Türkiye'de Perşembe günü işsizlik oranı açıklanacak. Bunlar önemli veriler olacak' dedi.

İslam Memiş'ten haziran ve temmuz uyarısı: Altın ne kadar olacak?

Yılın ilk yarısında piyasalarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması yaşandığını ifade eden Memiş, altının Ocak ayında yıllık getirisinin yüzde 70'ini verdiğini hatırlattı. Ocak ayında 6 bin 150 lira seviyesinden başlayıp 8 bin 157 liraya kadar yükselen gram altının, Mart ayından itibaren savaş baskısı ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikle gerilediğini belirtti.

Küresel piyasaların şu an Trump’ın açıklamaları ve ABD-İran gerilimine odaklandığını söyleyen Memiş, Temmuz ayına kadar piyasaların zaman kazandığını ifade etti. Ons altında 4 bin 400 ile 4 bin 800 dolar aralığının geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, gram altın yatırımcısı için şu kritik tahminde bulundu: 'Temmuz ayına kadar süre kazandılar. Ve bu Temmuz ayına kadar da ons altın tarafında 4400 - 4800 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın tarafında yine Haziran ayında 6.500 - 7.000 TL aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 7.000 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını, taban fiyat olarak da 7.000 TL seviyesinden bahsedebiliriz. Tamamen bu sorunun cevabı Trump'tan gelecek mesajlarda gizli olacaktır.'

Altın almalı mıyım? Altın ne zaman alınmalı?

Yatırımcıların bu dönemde nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini de açıklayan İslam Memiş, 2026 yılını tamamen bir 'toplama yılı' olarak nitelendirdi. Kısa vadeli al-sat hamlelerinin bu manipülasyon döneminde zarar getirdiğini belirten uzman, orta ve uzun vadeli stratejinin önemine vurgu yaptı:

'Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir uyarıda bulunduk; özellikle 2026 yılı manipülasyon yılı, yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Dolayısıyla Ocak ayında yaşanan ve sonrasında bugüne kadar gelen süreçte de piyasalardaki ciddi manipülasyon sürecini gördük. Bu sadece altın gümüş özelinde değil. Bütün yatırım araçlarında hiç kimse kazanamadı maalesef. Ne kripto para piyasasında ne borsalarda ne altın gümüş her tarafta bir tarafta yatırımcılar kıskaca alındı bu yılın ilk yarısında. Biz şöyle değerlendiriyoruz; orta ve uzun vadeli bir strateji belirlediğimiz için biz sürekli alım tarafında kararımızı tekrar yeniliyoruz. Yani burada açıkta kalmadan 2026 yıl toplama yılı, altın ve gümüş yılında toplama yılı.

Bu savaş bahanesiyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler, emtia piyasasının baskılanması bizim nazarımızda sürekli uzun vadeli bir stratejide alım fırsatı verdiğini düşünüyoruz ve uzun vadeli planda da sürekli alım yönünde kararımızı tekrar yenilemek isterim.'

İslam Memiş altında yıl sonu bombasını patlattı! Altın yükselecek mi? Altın yıl sonunda kaç TL olacak?

Altın için yıl sonu tahmininde bulunan İslam Memiş, gram altında 10 bin TL beklentisini koruduğunu dile getirdi. 

İslam Memiş 'Altın yükselecek mi?', 'Altın kaç TL olacak?' sorularını yanıtlayarak yıl sonu fiyat tahminini paylaştı:

'Ocak ayında altın yatırımcısına şöyle bir öngörüde bulunmuştuk; hani 2026 yılında pik seviyesi olarak gram altın TL fiyatında 10.000 TL seviyesi, ons altın tarafında 5880 dolar seviyesi. Şimdi Ocak ayında 8.157 TL gram tarafta, 5.600 dolar ons tarafta görüldü. Yani o yıllık getirisini ilk aydan yüzde 70'ini verdi. Şimdi kalan süreçte yine yükseliş yönlü beklentimi koruyorum. Neden? Birincisi; Rusya Ukrayna tarafında ve Amerika İran tarafında geçici de olsa bir anlaşma haberi tekrar beklediğimi söyleyebilirim. 

Dolar gram altına daha destek vermedi bugüne kadar. Doların da dahil olduğu bir süreç karşımızda olabilir. O yüzden gram altın TL fiyatında işte Temmuz, Ağustos aylarında tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerine yükselmeler, yılın son çeyreğinde tekrar beş haneli rakamlar olma olasılığı bizim gündemimizde. Bunu revize etmedik. Tekrar beklemeye devam ediyoruz. 

Olası düşüşlerde de yine 4400 dolar seviyesi burada güçlü bir destek konumunda. Bu ne anlama geliyor? Yatırımcısının eline nakit geçtikçe 2026 yılını bir alım fırsatı olarak veya 2026 yılını bir toplama süreci olarak değerlendirebilir.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
