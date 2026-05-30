Cem Yılmaz, Yeni Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.05.2026 - 20:10
Cem Yılmaz, 68 milyarlık servete sahip olduğunu söylediği 'gizemli ve hayali sevgilisi' Ester Van Geewasch'ı takipçilerine tanıttı. Ancak bu aşkın ömrü sadece birkaç saat sürdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk komedisinin yaşayan efsanelerinden Cem Yılmaz, yıllardır yaptığı stand-up gösterileri, sinema filmleri ve kendine has mizah anlayışıyla milyonları güldürüyor.

G.O.R.A., A.R.O.G., Yahşi Batı, Karakomik Filmler ve Erşan Kuneri gibi projelerle Türk mizahına damga vuran ünlü komedyen, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özel hayatı da her zaman merak edilen isimlerden biri olan Yılmaz'ın geçmişte Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. 

Son olarak Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla konuşulan komedyen, ilişkinin sona ermesinin ardından özel hayatını daha gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Bir süredir hayatında biri var mı yok mu bilmiyorduk. 

Yeni projeleri üzerinde çalışmayı sürdüren Cem Yılmaz, son dönemde özellikle hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği G.O.R.A. 4 G.O.R.A. hazırlıklarıyla gündeme geldi. Efsaneleşen seriyi yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Yılmaz, görünüşe göre yoğun çalışma temposunun arasında gönül işlerine de vakit ayırdı! 

En azından yaptığı son paylaşımı görenler ilk anda tam olarak böyle düşündü...

Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Gün batımı manzarası eşliğinde çekilmiş romantik bir kare paylaşan komedyen, fotoğrafta yanında yer alan beyaz saçlı gizemli kadın için adeta aşkını ilan etti. Yılmaz paylaşımında, '68 milyarlık serveti ile mütevazı yaşantısı hiç uyuşmayan canım arkadaşım Ester Gon Zales Van Geewasch (71). Bu aşkı artık saklayamam' ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında ise işi iyice absürt bir noktaya taşıdı. Gizemli sevgilisinin soyadının ve servetinin kendisi için önemli olmadığını söyleyen Cem Yılmaz, 'Artık bırakın da gerçek aşkı yaşayalım' diyerek takipçilerini kahkahaya boğdu. İsmi kadar hikâyesi de gerçek dışı görünen 'Ester Hanım', kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karakterlerinden biri haline gelirken, paylaşımın yapay zeka desteğiyle hazırlandığı hemen anlaşıldı. 

Cem Yılmaz, yeni sevgili duyurusundan çok internetin yapay zeka çılgınlığıyla dalga geçiyordu.

Tam herkes Cem Yılmaz'ın yeni aşkına alışmaya çalışırken ünlü komedyenden ikinci perde geldi.

Bu kez bir uçak koltuğundan paylaşım yapan Yılmaz, romantik hikayenin sonunu da kendi yazdı. Koltuğun yanına asılmış deri ceketinin fotoğrafını paylaşan komedyen, 'Arkadaşlar nazara inanır mısınız? Ester ile ayrıldık! Ceketimi alıp çıktım (tarifeli uçakla dönüyorum) lanet olsun 68 milyarına da!' notunu düştü.

Böylece birkaç saat önce büyük bir aşkla ilan ettiği ilişkiyi yine birkaç saat içinde bitiren Cem Yılmaz, takipçilerine mini bir romantik komedi yaşattı. Bir yandan magazin dünyasındaki sansasyonel aşk haberleriyle, diğer yandan sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan yapay zeka görselleriyle dalga geçen komedyen, yorumlarda da büyük ilgi gördü. 

Cem Yılmaz'ın kalbini çalan gizemli milyarder Ester Hanım'ın ömrü, bir Instagram hikayesinden biraz daha uzun sürmedi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
