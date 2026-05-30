Filipinli Ailenin Google Haritalar’dan Bulduğu Yozgat’ın Çekerek İlçesini Ziyaret Etmesi Gündem Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.05.2026 - 19:47
Filipin vatandaşı Jamos Baron, ailesiyle birlikte Google Haritalar sayesinde keşfettiği Yozgat’ın Çekerek ilçesini ziyaret etti. 9 bin kilometre öteden Yozgat’a gelen Baron ailesi, sosyal medyada da gündem oldu.

Filipinli aile önce İstanbul’a geldi, ardından Yozgat’a geçti.

Her yerin oldukça canlı, yiyeceklerin ise oldukça güzel ve lezzetli olduğunu söyleyen Baron, tekrar geleceğini belirtti. Jamos Baron, İstanbul’dan gezmeye başladıklarını, Safranbolu ile devam ettiklerini, Çekerek ilçesinden sonra Kapadokya’ya gideceklerini söyledi.

Rota boyunca çiftlik alanlarını gördüğünü söyleyen Baron, farklı semtler ve farklı güzellikler gördüğünü ifade etti. Gezisine annesi, babası ve kız kardeşiyle ailece çıktıklarını belirten Baron, insanların misafirperver olduğunu da sözlerine ekledi.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinin misafirleri

Çekerek ilçesine yapılan ilginç ziyaret, sosyal medyada da gündem oldu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
