Kadınların Protesto Ettiği Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ Mekanı Terk Etmek Zorunda Kaldı!
Ozan Güven'in yıllardır gündemden düşmeyen Deniz Bulutsuz davası, bu kez Kadıköy'de yaşanan olayla yeniden alevlendi. Hakkındaki şiddet suçlamaları ve mahkeme sürecinin ardından kamuoyunun tepkisini çekmeye devam eden oyuncu, usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte gittiği bir mekanda protestoların hedefi oldu. İddialara göre kadın müşterilerin başlattığı tepki kısa sürede tüm mekana yayılırken, yükselen sloganlar sonrası Güven ve Aslantuğ mekanı terk etmek zorunda kaldı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan tanık anlatımları ise gündeme damga vurdu.
Ozan Güven, son yıllarda kariyerinden çok Deniz Bulutsuz ile yaşadığı dava süreci nedeniyle gündeme geliyor.
İddialara göre Ozan Güven, usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir mekanda oturuyordu.
Bunun üzerine mekandaki diğer müşterilere de durum anlatıldı ve kısa süre içerisinde alkışlar ile sloganlar yükselmeye başladı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
