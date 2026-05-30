Kadınların Protesto Ettiği Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ Mekanı Terk Etmek Zorunda Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2026 - 11:50
Ozan Güven'in yıllardır gündemden düşmeyen Deniz Bulutsuz davası, bu kez Kadıköy'de yaşanan olayla yeniden alevlendi. Hakkındaki şiddet suçlamaları ve mahkeme sürecinin ardından kamuoyunun tepkisini çekmeye devam eden oyuncu, usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte gittiği bir mekanda protestoların hedefi oldu. İddialara göre kadın müşterilerin başlattığı tepki kısa sürede tüm mekana yayılırken, yükselen sloganlar sonrası Güven ve Aslantuğ mekanı terk etmek zorunda kaldı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan tanık anlatımları ise gündeme damga vurdu.

Ozan Güven, son yıllarda kariyerinden çok Deniz Bulutsuz ile yaşadığı dava süreci nedeniyle gündeme geliyor.

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un darp edildiğine ilişkin fotoğrafların ortaya çıkması Türkiye'de büyük yankı uyandırmış, olay uzun süre kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı. Yıllar süren yargı sürecinin ardından Ozan Güven hakkında verilen hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından da onanması, oyuncuya yönelik tepkilerin yeniden alevlenmesine neden oldu.

Özellikle kadın hakları savunucuları ve çeşitli sivil toplum grupları, Güven'in tiyatro oyunları, dijital projeler ve televizyon programlarıyla yeniden görünür hale gelmesini eleştiriyor. Son dönemde Bodrum'daki protestoların ardından bu kez İstanbul Kadıköy'de yaşanan bir olay gündeme damga vurdu.

İddialara göre Ozan Güven, usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir mekanda oturuyordu.

Mekanda bulunan bir kadın avukat ve arkadaşları, Güven'in varlığından rahatsız olduklarını belirterek önce masaya gidip tepki göstermeyi tercih etti. Protestoyu başlatan isim, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlattı.

İddiaya göre ilk olarak Mehmet Aslantuğ'un yanına gidilerek Ozan Güven'in ve kendisinin aynı masada oturmasının kadınlar açısından rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Paylaşımda yer alan anlatıma göre Aslantuğ'un 'Abartmayın çocuklar' ve 'tadımızı kaçırmayın' minvalinde sözler söylemesi ortamdaki tansiyonu daha da yükseltti.

Protestoyu organize eden avukat, Ozan Güven'in mekanı terk etmemesi halinde toplu bir protestoyla karşılaşacağını söylediğini aktarırken, Güven'in bu uyarılara ilk etapta kayıtsız kaldığını öne sürdü. Hatta iddiaya göre oyuncu, Deniz Bulutsuz'un darp fotoğraflarına ilişkin geçmişte de gündeme gelen savunmalarını hatırlatan şekilde 'fotoşop hepsi' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mekandaki diğer müşterilere de durum anlatıldı ve kısa süre içerisinde alkışlar ile sloganlar yükselmeye başladı.

'Failler dışarı' ve 'Korkak defol' sloganlarının mekanda yankılandığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Protestonun büyümesiyle birlikte işletme yönetiminin de devreye girdiği ve söz konusu masaya servis yapılmayacağını bildirdiği öne sürüldü.

Paylaşıma göre yaklaşık bir saat süren gerilimin ardından Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ sloganlar eşliğinde mekanı terk etmek zorunda kaldı. Bu süreç boyunca Mehmet Aslantuğ'un zaman zaman protestocuların yanına giderek 'itidal' çağrısında bulunduğu ve 'hukuken cezasını ödüyor' yönünde ifadeler kullandığı da iddialar arasında yer aldı.

Yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tartışmaların odağı yalnızca Ozan Güven değil, onunla aynı masada bulunan Mehmet Aslantuğ da oldu.

O paylaşımların detaylarını şöyle bırakalım:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
