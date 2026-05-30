Kadınların Protesto Ettiği Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ Mekanı Terk Etmek Zorunda Kaldı!

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un darp edildiğine ilişkin fotoğrafların ortaya çıkması Türkiye'de büyük yankı uyandırmış, olay uzun süre kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı. Yıllar süren yargı sürecinin ardından Ozan Güven hakkında verilen hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından da onanması, oyuncuya yönelik tepkilerin yeniden alevlenmesine neden oldu.

Özellikle kadın hakları savunucuları ve çeşitli sivil toplum grupları, Güven'in tiyatro oyunları, dijital projeler ve televizyon programlarıyla yeniden görünür hale gelmesini eleştiriyor. Son dönemde Bodrum'daki protestoların ardından bu kez İstanbul Kadıköy'de yaşanan bir olay gündeme damga vurdu.