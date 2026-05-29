Maçlarda İstiklal Marşı Okunması Yasaklanacak İddiasına Yalanlama Geldi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2026 - 21:03
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF’nin yeni sezonda maçlarda İstiklal Marşı’nın okunmasını yasakladığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı. TFF’nin yeni düzenlemesiyle, maçlarda seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son verildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezonda yürürlüğe girecek düzenlemesiyle birlikte maçlarda İstiklal Marşı’nın okunmasının yasaklandığı iddia edilmişti.

İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki İstiklal Marşı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

'Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Maçlardan önce İstiklal Marşı’mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir.

Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA’nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır.

Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
