SGK Bayram Sonrasında EYT Dosyalarını Açacak İddiası: 18 Yaş Altındaki Sigortalar İncelenecek

Mehmet Akif Cenkci'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

'18 yaş altındayken anne veya babasının şahıs işletmesinde sigortalı gösterilenlerin emeklilikleri, geriye dönük incelemeyle iptal edilecek.

Bayram sonrası SGK, EYT kapsamında emekli olan dosyaları yeniden açacak. 2013/11 sayılı Genelge kapsamında anne veya baba yanında geçen sigortalılık süreleri geçersiz sayılacak ve bu süreler hizmetten düşülecek.

Anne veya babanın iş yeri Ltd. Şti. veya A.Ş. ise bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bu nedenle söz konusu durumdaki emeklilerin dosyaları yeniden incelenecek ve gerekli iptaller yapılacak.

Ödenen emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, faiz işletilerek yersiz ödeme kapsamında sigortalılardan tahsil edilecektir.'