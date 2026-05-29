SGK Bayram Sonrasında EYT Dosyalarını Açacak İddiası: 18 Yaş Altındaki Sigortalar İncelenecek

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2026 - 18:40
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, bayramdan sonra EYT ile emekli olan vatandaşların dosyalarını inceleyeceği ve 18 yaş altındayken ailelerinin şahıs şirketlerinde sigortalı olanlara yönelik denetleme yapacağı iddia edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci’nin paylaşımına göre, tespit edilen emeklilikler iptal edilecek ve ödenen maaşlar ile ikramiyeler faiziyle geri alınacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, SGK'nın bayramdan sonra emekli dosyalarında 18 yaş altı sigorta incelemesi yapacağını iddia etti.

Mehmet Akif Cenkci'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı; 

'18 yaş altındayken anne veya babasının şahıs işletmesinde sigortalı gösterilenlerin emeklilikleri, geriye dönük incelemeyle iptal edilecek.

Bayram sonrası SGK, EYT kapsamında emekli olan dosyaları yeniden açacak. 2013/11 sayılı Genelge kapsamında anne veya baba yanında geçen sigortalılık süreleri geçersiz sayılacak ve bu süreler hizmetten düşülecek.

Anne veya babanın iş yeri Ltd. Şti. veya A.Ş. ise bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bu nedenle söz konusu durumdaki emeklilerin dosyaları yeniden incelenecek ve gerekli iptaller yapılacak.

Ödenen emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, faiz işletilerek yersiz ödeme kapsamında sigortalılardan tahsil edilecektir.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
