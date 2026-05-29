73 Kilo Vermişti: Erimeye Devam Eden Işın Karaca'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Kariyeri boyunca onlarca hit şarkıya imza atan Karaca, güçlü vokali sayesinde müzik dünyasında kendine çok özel bir yer edinmeyi başardı. Sahneye çıktığı her an dinleyicisini etkileyen sanatçı, özel hayatı ve geçirdiği değişimlerle de sık sık gündeme geliyor. Özellikle son yıllarda verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Karaca, uzun süre magazin manşetlerinden düşmemişti.

Bir dönem 130 kilolara kadar çıktığını açık yüreklilikle anlatan ünlü şarkıcı, sağlıklı bir yaşam için radikal kararlar almış ve büyük bir değişim sürecine girmişti. Beslenme düzenini tamamen değiştiren, düzenli spor yapan ve yaşam tarzını baştan aşağı yenileyen Karaca, tam 73 kilo vererek görenleri şaşkına çevirmişti. Kilo verme süreci boyunca sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü isim, takipçilerine ilham olmuş, azmi ve kararlılığıyla da büyük takdir toplamıştı. Bir zamanlar fazla kilolarıyla mücadele ettiğini anlatan Karaca'nın 50-60 kilo bandına kadar düşmesi magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Pek çok kişi onun bu değişimini 'ikinci bahar' olarak yorumlarken, sanatçı ise kendisini daha sağlıklı ve daha enerjik hissettiğini dile getirmişti.