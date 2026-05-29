Emre Altuğ, Eski Eşi Çağla Şıkel ve 13 Yaş Küçük Sevgilisi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2026 - 17:58
Çağla Şıkel'in kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenmesi gündem olmuştu. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Emre Altuğ'un sözleri takdir topladı.

Türkiye'nin en sevilen ekran yüzlerinden biri olan Çağla Şıkel, yıllardır güzelliği, enerjisi ve başarılı kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Modellik kariyerine genç yaşlarda başlayan ve kazandığı başarılarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey birincisi seçilerek geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Daha sonra televizyon dünyasına adım atan ünlü isim, sunuculuk ve oyunculuk projeleriyle kariyerini başarıyla sürdürdü. Yıllar boyunca sayısız programda izleyici karşısına çıkan Şıkel, disiplinli yaşam tarzı, fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde televizyon kariyerine devam eden ve iki oğluyla ilgilenen ünlü isim, magazin dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Özel hayatıyla da her zaman merak edilen isimler arasında yer alan Çağla Şıkel'in uzun bir süredir aşk hayatıyla gündeme gelmemesi nedeniyle birçok kişi kalbinin boş olduğunu düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler bu düşünceyi tamamen değiştirdi.

Ünlü sunucu ve model, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de görüntülendi.

Bir plajda objektiflere yansıyan çiftin oldukça samimi ve romantik halleri kısa sürede magazin gündemine oturdu. Birlikte denize giren, uzun uzun sohbet eden ve keyifli vakit geçirdikleri görülen ikilinin görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. 

Özellikle aralarındaki 13 yaşlık yaş farkı birçok kullanıcı tarafından konuşulurken, çiftin uyumu da dikkatlerden kaçmadı. Günler boyunca magazin sayfalarında yer alan görüntüler, Çağla Şıkel'in yeni ilişkisini Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde ise konu bu kez Emre Altuğ'a soruldu.

Yıllar önce yollarını ayırmalarına rağmen çocukları için her zaman saygılı ve güçlü bir ilişki sürdüren eski eşlerin arasındaki iletişim bir kez daha takdir topladı. Muhabirlerin Çağla Şıkel'in yeni ilişkisiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Emre Altuğ, 

'Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam bence saçma olur zaten. Yani aradan seneler geçmiş, boşanmışız, çocuklarımız var, aramız çok iyi. Çok şükür. Ayrıca haberim de var, benim de sevgilim var. Dolayısıyla her sağlıklı insanın olması gerektiği gibi bir durum yani, anormal bir şey yok ortada' ifadelerini kullandı. 

Eski eşinin mutluluğuna saygı duyan ve konuya oldukça olgun yaklaşan Altuğ'un açıklamaları sosyal medyada da olumlu yorumlar aldı. Samimiyeti ve sağduyulu yaklaşımıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, yaptığı yorumla bir kez daha takipçilerinin takdirini toplamayı başardı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
