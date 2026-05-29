Emre Altuğ, Eski Eşi Çağla Şıkel ve 13 Yaş Küçük Sevgilisi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Modellik kariyerine genç yaşlarda başlayan ve kazandığı başarılarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey birincisi seçilerek geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Daha sonra televizyon dünyasına adım atan ünlü isim, sunuculuk ve oyunculuk projeleriyle kariyerini başarıyla sürdürdü. Yıllar boyunca sayısız programda izleyici karşısına çıkan Şıkel, disiplinli yaşam tarzı, fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde televizyon kariyerine devam eden ve iki oğluyla ilgilenen ünlü isim, magazin dünyasının en çok ilgi gören isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Özel hayatıyla da her zaman merak edilen isimler arasında yer alan Çağla Şıkel'in uzun bir süredir aşk hayatıyla gündeme gelmemesi nedeniyle birçok kişi kalbinin boş olduğunu düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler bu düşünceyi tamamen değiştirdi.