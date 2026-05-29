Sevgili Oğlak, bugün Ay Yay burcuna geçerken perde arkasından yürüttüğün projelerde harika stratejiler kurguluyorsun. Ay Plüton sekstili kimsenin göremediği detayları fark ederek ofis içindeki gizli krizleri ustalıkla çözmeni destekliyor. Bu noktada yurt dışı bağlantılarına ve uluslarası işlere de odaklanmalısın. Sessiz lakin derinden ilerleyen adımların sana eşsiz bir saygınlık kazandıracaktır.

Cumartesi gününü kalabalıklardan izole olarak sessiz bir ortamda meditasyon yaparak veya günlük tutarak geçireceksin. İç dünyana dönmek ve zihnindeki karmaşayı yazarak boşaltmak ruhuna tarifsiz bir şifa sunacaktır.

Peki ya aşk? Ay Plüton sekstili aşk dünyanda kontrolcü yapını kırarak duygularına teslim olmanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı ördüğün sert duvarları yıkarak şefkatini cesurca göstereceksin. Bekarsan, her şeyi planlama takıntını kenara iterek aniden karşına çıkan enerjik birisiyle masalsı bir randevu yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...