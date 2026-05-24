Sevgili Oğlak, bu pazartesi gününün enerjisi katı kurallarını tamamen yıkarak içindeki duygusal terapisti uyandırıyor. İş ortamında rakamlardan ziyade insanların ruh haline odaklanıp ekibine empatik bir liderlik yapacaksın. Şiirsel sunumların yöneticilerini derinden etkileyecektir.

Ticari kararlarında mantığından ziyade merhametini kullanacaksın. Çalışanlarına veya iş ortaklarına sağlayacağın kolaylıklar ileride sana sarsılmaz bir sadakat ve yüksek kazanç olarak dönecektir. Güneş ve Neptün altmışlığında kalbini işine kattığında kariyerinde tüm düzenin değiştiğini de göreceksin.

Peki ya aşk? Tutkulu ve fırtınalı bir yüzleşme kapıda bekliyor. İlişkin varsa, geçmişte bastırdığın tüm öfkeyi gözyaşları eşliğinde masaya döküp beklenmedik bir arınma yaşayacaksın. Artık hiçbir şeyi içinde tutmayacaksın. Bekarsan, sana acı veren eski bir yarayla son kez yüzleşip tüm bağları kopararak ruhunu tamamen özgürleştireceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...