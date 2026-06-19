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Mutfaktaki Bu 7 Eşyayı Sandığınızdan Çok Daha Sık Değiştirmeniz Gerekiyor

Mutfaktaki Bu 7 Eşyayı Sandığınızdan Çok Daha Sık Değiştirmeniz Gerekiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 10:42
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Mutfakta tutumlu olmak, israfı önlemek ve eldekileri sonuna kadar kullanmak ekonomik olarak harika bir erdemdir. Ancak konu mutfak aletleri ve temizlik malzemeleri olduğunda, bir eşyayı parçalanana kadar kullanmak ailenizin sağlığını ciddi şekilde riske atabilir.

Gıda güvenliği uzmanları mutfakta aşınmış, çizilmiş veya eskiyen ürünlerin mikrop, bakteri ve küf yuvasına dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Üstelik bozulan yüzeyler sadece hijyeni bozmakla kalmıyor, yemeklerin içine zararlı kimyasalların sızmasına da neden olabiliyor.

Peki, hangi eşyayı ne zaman çöpe atmalıyız? İşte gıda güvenliği uzmanlarının gözünden, mutfakta sandığınızdan çok daha sık yenilemeniz gereken 7 temel eşya ve değişim süreleri...

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1. Süngerler ve Bulaşık Bezleri (Değişim: Birkaç haftada bir)

1. Süngerler ve Bulaşık Bezleri (Değişim: Birkaç haftada bir)

Gıda bilimci Dr. Zachary Cartwright, süngerlerin gözenekli yapısı nedeniyle nemi ve yemek artıklarını hapsettiğini, bu yüzden bakteriler için en yüksek riskli ürün olduğunu belirtiyor. Süngerleri ne kadar dezenfekte ederseniz edin, hızla parçalanırlar. Süngerleri birkaç haftada bir, bulaşık bezlerini ise en geç 3 ayda bir yenilemelisiniz.

2. Kesme Tahtaları (Değişim: Birkaç aydan 1 yıla kadar)

2. Kesme Tahtaları (Değişim: Birkaç aydan 1 yıla kadar)

Plastik kesme tahtaları üzerinde oluşan bıçak çizikleri, bakterilerin temizlenmesini imkansız hale getirir. Beslenme uzmanı Helen Ohw Kim, plastik tahtaların birkaç ayda bir değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, çiğ et ve sebzeler için ayrı tahtalar kullanılarak çapraz bulaşma (bakterilerin bir gıdadan diğerine geçmesi) önlenmeli. Doğal bakteri direncine sahip olan bambu tahtalar ise yılda bir veya iki kez değiştirilebilir.

3. Tahta Kaşıklar ve Gereçler (Değişim: 2 ila 5 yıl arası)

3. Tahta Kaşıklar ve Gereçler (Değişim: 2 ila 5 yıl arası)

Ahşap, zamanla kuruyan ve çatlayan bir malzemedir. Bu mikro çatlakların içini tamamen temizlemek neredeyse imkansızdır. Herhangi bir derin çatlak veya tüylenme fark ettiğiniz an tahta kaşıklarınızı yenisiyle değiştirmelisiniz.

4. Yapışmaz Tencere ve Tavalar (Değişim: Çizildiği an)

4. Yapışmaz Tencere ve Tavalar (Değişim: Çizildiği an)

Yapışmaz teflon veya granit ürünlerde belirli bir süre sınırı yoktur; ancak gözle görülür bir çizik, soyulma veya çatlak oluştuğu an o tavaya veda etmelisiniz. Çizilen yüzeylerden kopan mikro parçacıklar pişirme esnasında doğrudan yemeğinize karışır.

5. Plastik Gıda Saklama Kapları (Değişim: 6 aydan birkaç yıla kadar)

5. Plastik Gıda Saklama Kapları (Değişim: 6 aydan birkaç yıla kadar)

Plastik kaplar aniden kırılmasa da kademeli olarak bozulur. Kaplarınızda lekelenme, geçmeyen kötü koku, deformasyon veya yüzeyde pürüzler (mikro çatlaklar) başladıysa, temizlenmeleri zorlaşmış demektir. Bu belirtileri gördüğünüzde kapları hemen geri dönüşüme göndermelisiniz.

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6. Mutfak Havluları (Değişim: Yıprandığında / Yıkama: Haftada en az bir)

6. Mutfak Havluları (Değişim: Yıprandığında / Yıkama: Haftada en az bir)

Sadece temiz bulaşıkları kurutuyorsanız haftada bir, ellerinizi siliyor veya dökülenleri temizliyorsanız birkaç günde bir havluları yıkamalısınız. Uzman Kim, 'Kötü kokmaya başlayan havlular, düzgün kurumadıklarının ve içinde bakteri ürediğinin kanıtıdır' diyerek burnunuzun sesini dinlemenizi öneriyor. Yıpranan havlular ise birkaç yıl içinde yenilenmeli.

7. Bulaşık Fırçaları ve Ovma Bezleri (Değişim: En geç 3 ay)

7. Bulaşık Fırçaları ve Ovma Bezleri (Değişim: En geç 3 ay)

Tıpkı diş fırçanız gibi, bulaşık fırçalarının da kılları düzleştiğinde ve temizleme gücü azaldığında ömrü bitmiş demektir. Küf kokusu ve fırça tabanında biriken nem, bakteri üremesinin en büyük işaretidir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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