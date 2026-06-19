Mutfaktaki Bu 7 Eşyayı Sandığınızdan Çok Daha Sık Değiştirmeniz Gerekiyor

Mutfakta tutumlu olmak, israfı önlemek ve eldekileri sonuna kadar kullanmak ekonomik olarak harika bir erdemdir. Ancak konu mutfak aletleri ve temizlik malzemeleri olduğunda, bir eşyayı parçalanana kadar kullanmak ailenizin sağlığını ciddi şekilde riske atabilir.

Gıda güvenliği uzmanları mutfakta aşınmış, çizilmiş veya eskiyen ürünlerin mikrop, bakteri ve küf yuvasına dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Üstelik bozulan yüzeyler sadece hijyeni bozmakla kalmıyor, yemeklerin içine zararlı kimyasalların sızmasına da neden olabiliyor.

Peki, hangi eşyayı ne zaman çöpe atmalıyız? İşte gıda güvenliği uzmanlarının gözünden, mutfakta sandığınızdan çok daha sık yenilemeniz gereken 7 temel eşya ve değişim süreleri...

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