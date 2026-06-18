İnandığı Tanrıyı Görebilmek İçin 12 Yıldan Fazladır Ayakta Duran Hintlinin Son Hali Dünyayı Şaşırttı

Hindistan'da kaydedilen ve sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral olan görüntüler, dünya çapında büyük bir şaşkınlık ve tartışma dalgası yarattı. Hindu tanrısı Şiva'ya adanmış bir münzevi olan Hintli Dulal Giri Ji Maharaj, yıllardır hiç oturmadan, aynı yerde ayakta durarak yaşadığı iddiasıyla internetin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Bazı yerel kaynaklar gizemli adamın 5 yıldır, bazıları ise tam 12 yıldan fazladır kesintisiz bir şekilde ayakta durduğunu öne sürüyor. Ancak kullanıcıları asıl şoka uğratan ve tartışmaları alevlendiren detay, münzevinin bacaklarının ve ayaklarının sıra dışı durumu oldu.

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