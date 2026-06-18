İnandığı Tanrıyı Görebilmek İçin 12 Yıldan Fazladır Ayakta Duran Hintlinin Son Hali Dünyayı Şaşırttı
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Hindistan'da kaydedilen ve sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral olan görüntüler, dünya çapında büyük bir şaşkınlık ve tartışma dalgası yarattı. Hindu tanrısı Şiva'ya adanmış bir münzevi olan Hintli Dulal Giri Ji Maharaj, yıllardır hiç oturmadan, aynı yerde ayakta durarak yaşadığı iddiasıyla internetin en çok konuşulan ismi haline geldi.
Bazı yerel kaynaklar gizemli adamın 5 yıldır, bazıları ise tam 12 yıldan fazladır kesintisiz bir şekilde ayakta durduğunu öne sürüyor. Ancak kullanıcıları asıl şoka uğratan ve tartışmaları alevlendiren detay, münzevinin bacaklarının ve ayaklarının sıra dışı durumu oldu.
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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, Dulal Giri Ji Maharaj'ın bacak ve ayaklarının vücuduna oranla ciddi şekilde şiştiği, deforme olduğu ve koyu siyah bir renk aldığı açıkça görülüyor.
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İddialara göre Maharaj, Hinduizm'de "Khada Tapasya" (Ayakta Çile) olarak bilinen ve kişinin çok uzun yıllar boyunca hiç oturmadan, sadece ayakta kalarak ibadet etmesini içeren radikal bir çile uygulamasını yerine getiriyor.
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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