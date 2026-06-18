Güvenlik Uzmanlara Göre Otelde Asla Koridor Sonundaki Odayı Seçmemelisiniz

Bilişim uzmanı Chahanler Marks, St. Louis’de zemin katta, verandaya açılan sürgülü kapılı bir odada kaldığı gece saat 02.00 civarında dışarıdaki seslerle uyanmış. Yatmadan önce kilitlediğinden emin olduğu sürgülü kapının kilit mekanizmasıyla oynandığını ve kapının hafifçe açık olduğunu fark eden Marks, o geceden sonra güvenliğin ne kadar kritik olduğunu anladığını söylüyor. Zemin katlar, dışarıdan sızılması en kolay hedef olarak görülüyor.

Seyahat koruma programı yöneticisi Sheri Howell ise bir diğer tehlikeye, yani bağlantılı kapılı (ara kapılı) odalara dikkat çekiyor. Kaldığı otelde yan oda ile kendi odasını ayıran kapının otel personeli tarafından açık unutulması veya açılması sebebiyle, gece yarısı odasını banyo zanneden sarhoş ve yabancı bir adamın odasına daldığını söyleyen Howell, bu durumun çok daha kötü sonuçlanabileceğini vurguluyor.