Güvenlik Uzmanlara Göre Otelde Asla Koridor Sonundaki Odayı Seçmemelisiniz
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Seyahat eden birçok kişi için otel konaklamalarında konfor ön planda olsa da, güvenlik her zaman arka planda kalıyor. Otele giriş yaparken resepsiyonistin size uzattığı ilk anahtarı sorgusuz sualsiz kabul ediyorsanız, büyük bir güvenlik riskini de beraberinde alıyor olabilirsiniz. Turizm ve güvenlik uzmanları, özellikle koridorların sonunda yer alan odaların hırsızlık ve saldırı olaylarına en açık yerler olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
Peki otel güvenliğinde doğru bilinen yanlışlar neler? Hangi odalar güvenli, hangilerinden kesinlikle uzak durulmalı? İşte yaşanmış tecrübeler ve uzman görüşleriyle otel güvenliğinin bilinmeyenleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok insan koridorun sonundaki odaları, sessiz ve sakin olduğu düşüncesiyle özellikle tercih eder.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güvenlik uzmanlarının fikir birliğine vardığı en önemli konulardan biri de zemin kat odalarından uzak durulması gerektiğidir.
Uzmanların güvenli bir konaklama için verdikleri tavsiyeler şaşırtıcı derecede tutarlı:
Turizm sektöründe görülen en büyük güvenlik zafiyetlerinden biri, misafirlerin otele giriş yaparken (check-in) halka açık lobide herkesin duyabileceği şekilde oda numaralarını yüksek sesle söylemeleridir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın