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Güvenlik Uzmanlara Göre Otelde Asla Koridor Sonundaki Odayı Seçmemelisiniz

Güvenlik Uzmanlara Göre Otelde Asla Koridor Sonundaki Odayı Seçmemelisiniz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 17:41
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Seyahat eden birçok kişi için otel konaklamalarında konfor ön planda olsa da, güvenlik her zaman arka planda kalıyor. Otele giriş yaparken resepsiyonistin size uzattığı ilk anahtarı sorgusuz sualsiz kabul ediyorsanız, büyük bir güvenlik riskini de beraberinde alıyor olabilirsiniz. Turizm ve güvenlik uzmanları, özellikle koridorların sonunda yer alan odaların hırsızlık ve saldırı olaylarına en açık yerler olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Peki otel güvenliğinde doğru bilinen yanlışlar neler? Hangi odalar güvenli, hangilerinden kesinlikle uzak durulmalı? İşte yaşanmış tecrübeler ve uzman görüşleriyle otel güvenliğinin bilinmeyenleri...

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Birçok insan koridorun sonundaki odaları, sessiz ve sakin olduğu düşüncesiyle özellikle tercih eder.

Birçok insan koridorun sonundaki odaları, sessiz ve sakin olduğu düşüncesiyle özellikle tercih eder.

Ancak eski bir otel çalışanı olan Chad Barnsdale, durumun tam tersi olduğunu belirtiyor:

  • Doğal Gözetim Eksikliği: Koridorun sonundaki odalarda insan trafiği çok daha azdır. Bu durum, o alandaki 'doğal gözetimi' azaltarak fırsatçı hırsızlar için ideal bir çalışma ortamı yaratır.

  • Kolay Kaçış Rotası: Pazarlama şirketi CEO’su Jenny Lynn Anderson, Atlanta'da bir otelde kaldığı sırada koridorun sonundaki ve acil çıkış merdiveninin yanındaki odasında saldırıya uğradığını anlatıyor. Anderson, bu noktaların saldırganlar için çok kolay birer kaçış rotası sunduğunu ve kendisini orada son derece savunmasız hissettiğini belirtiyor; nitekim kendisine saldıran kişi de acil çıkıştan kolayca kaçarak asla bulunamamış.

Güvenlik uzmanlarının fikir birliğine vardığı en önemli konulardan biri de zemin kat odalarından uzak durulması gerektiğidir.

Güvenlik uzmanlarının fikir birliğine vardığı en önemli konulardan biri de zemin kat odalarından uzak durulması gerektiğidir.

Bilişim uzmanı Chahanler Marks, St. Louis’de zemin katta, verandaya açılan sürgülü kapılı bir odada kaldığı gece saat 02.00 civarında dışarıdaki seslerle uyanmış. Yatmadan önce kilitlediğinden emin olduğu sürgülü kapının kilit mekanizmasıyla oynandığını ve kapının hafifçe açık olduğunu fark eden Marks, o geceden sonra güvenliğin ne kadar kritik olduğunu anladığını söylüyor. Zemin katlar, dışarıdan sızılması en kolay hedef olarak görülüyor.

Seyahat koruma programı yöneticisi Sheri Howell ise bir diğer tehlikeye, yani bağlantılı kapılı (ara kapılı) odalara dikkat çekiyor. Kaldığı otelde yan oda ile kendi odasını ayıran kapının otel personeli tarafından açık unutulması veya açılması sebebiyle, gece yarısı odasını banyo zanneden sarhoş ve yabancı bir adamın odasına daldığını söyleyen Howell, bu durumun çok daha kötü sonuçlanabileceğini vurguluyor.

Uzmanların güvenli bir konaklama için verdikleri tavsiyeler şaşırtıcı derecede tutarlı:

Uzmanların güvenli bir konaklama için verdikleri tavsiyeler şaşırtıcı derecede tutarlı:

  • Orta Katları Tercih Edin: İdeal katlar 3. ve 6. katlar arasıdır. Çok alçak katlar hırsızlar için kolay hedef olurken, çok yüksek katlar ise olası bir otel yangınında tahliyeyi zorlaştırarak can güvenliği riski yaratır.

  • Asansöre Yakın Ama Tam Yanında Olmayan Odalar: Asansörlerin ve buz makinelerinin tam yanındaki odalar gürültülüdür. Ancak her iki yönden en az 3 kapı uzaklıkta olmak idealdir. Bu alanlardaki sürekli yaya trafiği, hırsızları caydıran en büyük etkendir.

  • Lüks Süitler Yerine Standart Odalar: Süit veya köşe odalar, kararlı bir hırsıza içeride çok daha değerli eşyalar olduğunu düşündürür ve hedef haline getirir. Standart ve küçük odalar hem bütçeniz hem güvenliğiniz için daha iyidir.

Turizm sektöründe görülen en büyük güvenlik zafiyetlerinden biri, misafirlerin otele giriş yaparken (check-in) halka açık lobide herkesin duyabileceği şekilde oda numaralarını yüksek sesle söylemeleridir.

Turizm sektöründe görülen en büyük güvenlik zafiyetlerinden biri, misafirlerin otele giriş yaparken (check-in) halka açık lobide herkesin duyabileceği şekilde oda numaralarını yüksek sesle söylemeleridir.

Lobide sizi kimin dinlediğini asla bilemezsiniz; ağzı gevşek davranmak gece yarısı odanızda istenmeyen misafirlerle karşılaşmanıza yol açabilir.

Odaya girdiğiniz an kapıyı çift kilitleyin, pencerelerin sağlamlığını kontrol edin, odada sürgü kilidi, emniyet mandalı ve gözetleme deliği olduğundan emin olun. Güvenliği artırmak için seyahatlerinizde yanınızda taşınabilir bir kapı kilidi veya kapı altı takozu (stoperi) bulundurmak, odanızı tam bir kaleye dönüştürebilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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