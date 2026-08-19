article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cem Yılmaz Birol Altınkılıç'ın Cenazesine Katıldı: Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Cem Yılmaz Birol Altınkılıç'ın Cenazesine Katıldı: Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 19:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

GORA 4 GORA için yeniden Arif Işık'a bürünen Cem Yılmaz'ın değişimini setten gelen karelerde görmeye başlamıştık. Ancak çoğumuz uzun saçların peruk, bıyık ve sakalların da set için kullanılan takma parçalar olduğunu düşünüyorduk. 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç'ın cenazesine katılan Cem Yılmaz, bu düşünceleri boşa çıkardı.

Cem Yılmaz'ın cenazede gören kimse ilk bakışta tanıyamadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yılmaz'ın hayatımızdaki yeri tartışmaya pek açık değil; yıllardır yaptığı her işle güldürüyor, yarattığı karakterlerle de popüler kültüre damgasını vuruyor.

Cem Yılmaz'ın hayatımızdaki yeri tartışmaya pek açık değil; yıllardır yaptığı her işle güldürüyor, yarattığı karakterlerle de popüler kültüre damgasını vuruyor.

Stand-up gösterilerinden filmlerine, reklamlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar attığı hemen her adımla gündeme oturmayı başaran Cem Yılmaz, son dönemde özellikle CMXXIV gösterisi ve yıllar sonra geri döndürdüğü G.O.R.A. evreniyle adından söz ettiriyor. Son gösterisi CMXXIV'ü Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da sahneleyen Yılmaz, turnesini Ocak 2026'da Abu Dhabi'deki kapalı gişe gösterisiyle tamamlamıştı.

Fakat kendisinin şu sıralar bütün enerjisini verdiği asıl proje bambaşka. Türk sinemasının kült yapımları arasına çoktan adını yazdıran 2004 yapımı G.O.R.A., yıllar sonra GORA 4 GORA ile geri dönüyor.

Cem Yılmaz aslında yeni projeyi ilk kez 10 Ocak 2026'da duyurmuş, aylar süren bekleyişin ardından 23 Haziran'da çekimlerin başladığı açıklanmıştı. Üstelik Yılmaz bu kez yalnızca Arif Işık olarak kamera karşısına geçmeyeceği; GORA 4 GORA'nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturacağı duyurulmuştu. 

Hal böyle olunca yıllar sonra Arif Işık'ı yeniden görecek olmak G.O.R.A. sevenleri epey heyecanlandırmıştı.

GORA 4 GORA'nın çekimlerinin başladığını biliyorduk, hatta Cem Yılmaz sayesinde setin içine sık sık misafir de olduk.

GORA 4 GORA'nın çekimlerinin başladığını biliyorduk, hatta Cem Yılmaz sayesinde setin içine sık sık misafir de olduk.

Çekimlerin başlamasının ardından sosyal medya hesabından set paylaşımlarını eksik etmeyen Yılmaz, GORA 4 GORA dünyasına dair ipuçlarını bir süredir takipçileriyle paylaşıyor. Temmuz sonunda da çekimlerin beşinci haftasından, aksiyon sahnelerinin de yer aldığı yepyeni kareleri yayınlamıştı.

Bir yandan yıllardır görmediğimiz karakterlerin geri dönüşüne sevinirken diğer yandan yeni kadroyla tanışmaya başladık. Cem Yılmaz'a Özge Özberk ve Zafer Algöz gibi G.O.R.A. evreninden tanıdığımız isimlerin yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Necip Memili, Bora Akkaş ve Bülent Şakrak gibi birçok isim eşlik ediyor.

Tabii bütün bu set paylaşımları sırasında Cem Yılmaz'ın yavaş yavaş yeniden Arif Işık'a dönüştüğüne de şahitlik ediyorduk. Saçlar uzamış, bıyıklar gelmiş, bildiğimiz Arif Işık görüntüsü yavaş yavaş ortaya çıkmıştı.

Fakat itiraf edelim, büyük çoğunluğumuz bunun tamamen set için hazırlanmış bir görüntü olduğunu düşünüyor; saçların peruk, bıyık ve sakalların da iş bitince çıkarılan profesyonel dokunuşlar olduğunu tahmin ediyorduk. En azından Cem Yılmaz'ı set dışında yine bildiğimiz haliyle göreceğimizi düşünüyorduk.

Meğer yanılmışız!

Geçtiğimiz saatlerde Birol Altınkılıç'ın cenaze töreninde görüntülenen Cem Yılmaz'ı görenler ilk anda epey afalladı.

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç, Monte Carlo'da geçirdiği ani kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Beklenmedik ölümüyle ailesini, çalışma arkadaşlarını ve iş dünyasını yasa boğan Altınkılıç, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahmi Koç ve Ali Koç'tan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a kadar pek çok tanınmış ismin katıldığı törende Cem Yılmaz da 'kıymetli ağabeyim' diye andığı Birol Altınkılıç'ı bu acı gününde yalnız bırakmadı. Fakat cenazeden gelen görüntülerde Cem Yılmaz'ı ilk bakışta tanımak gerçekten kolay olmadı.

Çünkü karşımızda alıştığımız ak sakal ak bıyık ve beyaz saçlarına alıştığımız Cem Yılmaz yerine; uzamış saçları, boyanmış bıyıkları ve sakalıyla neredeyse baştan aşağı Arif Işık'a dönüşmüş bir Cem Yılmaz vardı. GORA 4 GORA çekimlerinin devam ettiğini bildiğimiz için bu değişimin sebebi elbette ortada. Fakat set fotoğraflarında gördüğümüz Arif Işık imajının büyük bölümünün peruk ve takma bıyık marifeti olduğunu düşünürken Cem Yılmaz'ı günlük hayatında da aynı görüntüyle görmek şaşırttı.

Tabiri caizse, Arif Işık G.O.R.A. setinden çıkmış ve yıllar geçmiş haliyle doğrudan cenaze törenine gelmiş gibiydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın