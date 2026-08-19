Cem Yılmaz Birol Altınkılıç'ın Cenazesine Katıldı: Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Çekimlerin başlamasının ardından sosyal medya hesabından set paylaşımlarını eksik etmeyen Yılmaz, GORA 4 GORA dünyasına dair ipuçlarını bir süredir takipçileriyle paylaşıyor. Temmuz sonunda da çekimlerin beşinci haftasından, aksiyon sahnelerinin de yer aldığı yepyeni kareleri yayınlamıştı.

Bir yandan yıllardır görmediğimiz karakterlerin geri dönüşüne sevinirken diğer yandan yeni kadroyla tanışmaya başladık. Cem Yılmaz'a Özge Özberk ve Zafer Algöz gibi G.O.R.A. evreninden tanıdığımız isimlerin yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Necip Memili, Bora Akkaş ve Bülent Şakrak gibi birçok isim eşlik ediyor.

Tabii bütün bu set paylaşımları sırasında Cem Yılmaz'ın yavaş yavaş yeniden Arif Işık'a dönüştüğüne de şahitlik ediyorduk. Saçlar uzamış, bıyıklar gelmiş, bildiğimiz Arif Işık görüntüsü yavaş yavaş ortaya çıkmıştı.

Fakat itiraf edelim, büyük çoğunluğumuz bunun tamamen set için hazırlanmış bir görüntü olduğunu düşünüyor; saçların peruk, bıyık ve sakalların da iş bitince çıkarılan profesyonel dokunuşlar olduğunu tahmin ediyorduk. En azından Cem Yılmaz'ı set dışında yine bildiğimiz haliyle göreceğimizi düşünüyorduk.

Meğer yanılmışız!