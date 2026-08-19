Cem Yılmaz Birol Altınkılıç'ın Cenazesine Katıldı: Son Halini Görenler Tanıyamadı!
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GORA 4 GORA için yeniden Arif Işık'a bürünen Cem Yılmaz'ın değişimini setten gelen karelerde görmeye başlamıştık. Ancak çoğumuz uzun saçların peruk, bıyık ve sakalların da set için kullanılan takma parçalar olduğunu düşünüyorduk. 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç'ın cenazesine katılan Cem Yılmaz, bu düşünceleri boşa çıkardı.
Cem Yılmaz'ın cenazede gören kimse ilk bakışta tanıyamadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Cem Yılmaz'ın hayatımızdaki yeri tartışmaya pek açık değil; yıllardır yaptığı her işle güldürüyor, yarattığı karakterlerle de popüler kültüre damgasını vuruyor.
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GORA 4 GORA'nın çekimlerinin başladığını biliyorduk, hatta Cem Yılmaz sayesinde setin içine sık sık misafir de olduk.
Geçtiğimiz saatlerde Birol Altınkılıç'ın cenaze töreninde görüntülenen Cem Yılmaz'ı görenler ilk anda epey afalladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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