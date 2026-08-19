Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can, Yeni Sahne Kostümü Denemesiyle Yine Geçer Not Alamadı!
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Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde aldığı kilolarla dikkat çeken Sibel Can'ın sahne kostümü de eleştirilerden nasibini almıştı. Siyah elbisenin vücut formuna uygun olmadığını düşünen sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tutmuştu.
Yoğun konser temposuna devam eden Can, bu kez oldukça iddialı kırmızı bir elbiseyle sahneye çıktı. Ancak yeni kostüm de sosyal medya jürisinden geçer not alamadı.
Buyrun, detayları beraber inceleyelim.
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Sahneye çıktığı anda bütün gözleri üzerine toplamayı yıllardır çok iyi bilen Sibel Can, bu yaz da konser maratonuna tam gaz devam ediyor.
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Hatırlarsanız Sibel Can, yalnızca birkaç gün önce Belek'te verdiği konserde görüntüsüyle herkesi epey şaşırtmıştı.
Sibel Can gelen eleştirileri duydu mu, duyduysa hiç mi kale almadı bilemiyoruz... Fakat yeni sahne kostümü öncekinin pabucunu dama atmayı başardı!
Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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