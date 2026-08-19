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Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can, Yeni Sahne Kostümü Denemesiyle Yine Geçer Not Alamadı!

Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can, Yeni Sahne Kostümü Denemesiyle Yine Geçer Not Alamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 18:15
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Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde aldığı kilolarla dikkat çeken Sibel Can'ın sahne kostümü de eleştirilerden nasibini almıştı. Siyah elbisenin vücut formuna uygun olmadığını düşünen sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tutmuştu. 

Yoğun konser temposuna devam eden Can, bu kez oldukça iddialı kırmızı bir elbiseyle sahneye çıktı. Ancak yeni kostüm de sosyal medya jürisinden geçer not alamadı.

Buyrun, detayları beraber inceleyelim.

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Sahneye çıktığı anda bütün gözleri üzerine toplamayı yıllardır çok iyi bilen Sibel Can, bu yaz da konser maratonuna tam gaz devam ediyor.

Sahneye çıktığı anda bütün gözleri üzerine toplamayı yıllardır çok iyi bilen Sibel Can, bu yaz da konser maratonuna tam gaz devam ediyor.

Türk müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Sibel Can'ın sahnedeki yeri malumunuz. Güçlü sesi bir yana; kendine has cilvesi, asaleti, dansları ve seyircisiyle kurduğu iletişimle yıllardır sahnelerin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor. Kariyerinin ilk günlerinden bu yana sahne şovuna ve görüntüsüne de bir hayli önem veren ünlü şarkıcı, haliyle kostümleriyle de sık sık magazin gündeminin ortasına yerleşiyor.

Üstelik Sibel Can'ın sahne gardırobu hiçbir zaman 'şöyle sade bir elbise giyeyim, çıkayım' çizgisinde olmadı. Taşlar, payetler, iddialı dekolteler, vücudu saran silüetler, gösterişli tasarımlar... Yıllar içerisinde kendisiyle özdeşleşen oldukça belirgin bir sahne stili oluştu desek yeridir.

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden Can'ın son günlerde ise sesi ve şarkılarından ziyade tercih ettiği kostümler ve kilosu konuşuluyor. Hem de pek olumlu yorumlarla değil...

Hatırlarsanız Sibel Can, yalnızca birkaç gün önce Belek'te verdiği konserde görüntüsüyle herkesi epey şaşırtmıştı.

Hatırlarsanız Sibel Can, yalnızca birkaç gün önce Belek'te verdiği konserde görüntüsüyle herkesi epey şaşırtmıştı.

Zaman zaman kilo alıp veren, ardından kısa sürede eski formuna kavuşan Sibel Can'ın bu değişimlerine yıllardır aşinayız aslında. Fakat Belek konserinde sahneye çıktığında ünlü şarkıcıyı görenler, kısa süre içerisinde aldığı kiloları fark edince bir afallamıştı.

Özellikle sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki görüntüsüyle sahnedeki görüntüsü arasında fark olduğunu düşünen kullanıcılar, Can'ın son halini kısa sürede gündeme taşıdı. Kilosu üzerinden yapılan yorumların dozu yer yer kaçsa da gecenin tartışılan tek konusu bu değildi.

Can'ın o gece tercih ettiği siyah sahne kostümü de eleştiri yağmurundan nasibini aldı. Normal şartlarda kurtarıcı renklerin başında gelen siyahın bile bu kez işe yaramadığını düşünenler çoğunluktaydı. Elbisenin kesiminin Sibel Can'ın vücut formunu olduğundan daha farklı gösterdiği, özellikle bel ve kalça bölgesindeki detayların kendisine yakışmadığı yönünde yorumlar peş peşe geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sibel Can gelen eleştirileri duydu mu, duyduysa hiç mi kale almadı bilemiyoruz... Fakat yeni sahne kostümü öncekinin pabucunu dama atmayı başardı!

Geçtiğimiz gece yeniden sahneye çıkan Sibel Can, bu kez tercihini oldukça iddialı bir kırmızı elbiseden yana kullandı. Ancak klasik bir kırmızı sahne elbisesi bekliyorsanız, karşımızdaki tasarımın o tanıma pek yaklaşmadığını baştan söyleyelim.

Can'ın tercih ettiği elbisenin en dikkat çekici kısmı hiç şüphesiz omuzlarından başlayarak boynunun etrafını tamamen çevreleyen, yukarı doğru yükselen dev kırmızı yakası oldu. Derin göğüs dekoltesi, bel kısmındaki peplum detayı ve yere kadar uzanan düz eteğiyle zaten oldukça hareketli olan tasarım, devasa yakası sayesinde bambaşka bir boyuta ulaştı.

Tahmin edebileceğiniz üzere sosyal medya kullanıcıları da bu görüntüyü yorumsuz bırakmadı. Üstelik birkaç gün önceki siyah elbisenin ardından bu kez eleştirilerin yerini büyük ölçüde birbirinden yaratıcı benzetmeler aldı.

Sibel Can'ın kırmızı elbisesi kimilerine göre doğal afet anlarında kullanılabilecek portatif bir sığınağı, kimilerine göre dev bir çiçek saksısını andırıyordu. Gecenin belki de en yaratıcı benzetmesi ise elbiseyi paketi açılmış fakat içinden tam çıkarılamamış ıslak mendile benzetenlerden geldi. Birbirinden komik yorumların ardı arkası kesilmezken Sibel Can'ın üst üste ikinci sahne kostümü de sosyal medya jürisinden geçer not alamadı.

Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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