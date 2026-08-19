Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can, Yeni Sahne Kostümü Denemesiyle Yine Geçer Not Alamadı!

Türk müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Sibel Can'ın sahnedeki yeri malumunuz. Güçlü sesi bir yana; kendine has cilvesi, asaleti, dansları ve seyircisiyle kurduğu iletişimle yıllardır sahnelerin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor. Kariyerinin ilk günlerinden bu yana sahne şovuna ve görüntüsüne de bir hayli önem veren ünlü şarkıcı, haliyle kostümleriyle de sık sık magazin gündeminin ortasına yerleşiyor.

Üstelik Sibel Can'ın sahne gardırobu hiçbir zaman 'şöyle sade bir elbise giyeyim, çıkayım' çizgisinde olmadı. Taşlar, payetler, iddialı dekolteler, vücudu saran silüetler, gösterişli tasarımlar... Yıllar içerisinde kendisiyle özdeşleşen oldukça belirgin bir sahne stili oluştu desek yeridir.

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden Can'ın son günlerde ise sesi ve şarkılarından ziyade tercih ettiği kostümler ve kilosu konuşuluyor. Hem de pek olumlu yorumlarla değil...