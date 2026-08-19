Haluk Levent'ten Fatih Altaylı'nın "Böylesi Ancak 40 Ananın Ortak Marifeti Olabilir" Çıkışına Cevap

Müzik kariyerinin yanında özellikle kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yıllar içerisinde bambaşka bir kimlik kazanan Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan felaketlerde yardım çalışmalarının en görünür isimlerinden biri olmuştu. Orman yangınlarından depremlere kadar pek çok afette sahaya inen Levent ve Ahbap, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü çalışmalarla milyonlarca liralık bağışın toplandığı dev bir dayanışma ağına dönüştü. Öyle ki ülkede yardım söz konusu olduğunda birçok kişinin gözü kapalı güvendiği isimlerin başında Haluk Levent, kurumların başında ise Ahbap geliyordu.

Fakat Temmuz 2026'da başlayan soruşturmayla birlikte tablo tamamen değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent, 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmada 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' dahil çeşitli suçlamalar gündeme geldi. 16 Temmuz'da ise Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyanın en çok konuşulan bölümlerinden biri de MASAK incelemeleri oldu. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler arasında mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun para transferleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan paralar ve kısa süre içerisinde gerçekleştirilen zincirleme tapu devirleri mercek altına alındı. MASAK raporunda bir şüphelinin 190 milyon liralık bahis kuponu yaptığına ilişkin tespit de yer aldı. Ahbap adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası ise soruşturmanın merkezindeki başlıklardan biri oldu.

Soruşturma ilerledikçe kapsam da genişledi; toplam 28 şüphelinin tutuklandığı süreçte derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır gibi Ahbap'la geçmişte temas kurmuş veya destek vermiş isimler de ifadeye çağrıldı.