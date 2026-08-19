Haluk Levent'ten Fatih Altaylı'nın "Böylesi Ancak 40 Ananın Ortak Marifeti Olabilir" Çıkışına Cevap
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından Haluk Levent hakkında oldukça sert ifadeler kullanan Fatih Altaylı, 'Böylesi ancak 40 ananın ortak marifeti olabilir' sözleriyle gündem olmuştu. Altaylı'nın çıkışında Levent için 'gerçek bir suç dehası' ifadelerini kullanması da dikkat çekmişti.
Sessizliğini bozan Haluk Levent, gazeteci Emrullah Erdinç aracılığıyla Altaylı'ya yanıt verdi. Özellikle annesi üzerinden yapılan benzetmeye tepki gösteren Levent, 'Bunu hiç unutmayacağım' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllardır yardım denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Haluk Levent, yaklaşık bir aydır bambaşka bir gündemle Türkiye'nin karşısında.
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Soruşturmanın ardından Haluk Levent'e en sert çıkan isimlerden biri Fatih Altaylı olmuştu.
Haluk Levent'in Fatih Altaylı'ya cevabında ise özellikle tek bir cümleye takıldığı görüldü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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