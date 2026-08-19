article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Haluk Levent'ten Fatih Altaylı'nın "Böylesi Ancak 40 Ananın Ortak Marifeti Olabilir" Çıkışına Cevap

Haluk Levent'ten Fatih Altaylı'nın "Böylesi Ancak 40 Ananın Ortak Marifeti Olabilir" Çıkışına Cevap

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 17:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ardından Haluk Levent hakkında oldukça sert ifadeler kullanan Fatih Altaylı, 'Böylesi ancak 40 ananın ortak marifeti olabilir' sözleriyle gündem olmuştu. Altaylı'nın çıkışında Levent için 'gerçek bir suç dehası' ifadelerini kullanması da dikkat çekmişti. 

Sessizliğini bozan Haluk Levent, gazeteci Emrullah Erdinç aracılığıyla Altaylı'ya yanıt verdi. Özellikle annesi üzerinden yapılan benzetmeye tepki gösteren Levent, 'Bunu hiç unutmayacağım' dedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır yardım denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Haluk Levent, yaklaşık bir aydır bambaşka bir gündemle Türkiye'nin karşısında.

Yıllardır yardım denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Haluk Levent, yaklaşık bir aydır bambaşka bir gündemle Türkiye'nin karşısında.

Müzik kariyerinin yanında özellikle kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yıllar içerisinde bambaşka bir kimlik kazanan Haluk Levent, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan felaketlerde yardım çalışmalarının en görünür isimlerinden biri olmuştu. Orman yangınlarından depremlere kadar pek çok afette sahaya inen Levent ve Ahbap, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü çalışmalarla milyonlarca liralık bağışın toplandığı dev bir dayanışma ağına dönüştü. Öyle ki ülkede yardım söz konusu olduğunda birçok kişinin gözü kapalı güvendiği isimlerin başında Haluk Levent, kurumların başında ise Ahbap geliyordu.

Fakat Temmuz 2026'da başlayan soruşturmayla birlikte tablo tamamen değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent, 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmada 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' dahil çeşitli suçlamalar gündeme geldi. 16 Temmuz'da ise Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Dosyanın en çok konuşulan bölümlerinden biri de MASAK incelemeleri oldu. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler arasında mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun para transferleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan paralar ve kısa süre içerisinde gerçekleştirilen zincirleme tapu devirleri mercek altına alındı. MASAK raporunda bir şüphelinin 190 milyon liralık bahis kuponu yaptığına ilişkin tespit de yer aldı. Ahbap adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası ise soruşturmanın merkezindeki başlıklardan biri oldu. 

Soruşturma ilerledikçe kapsam da genişledi; toplam 28 şüphelinin tutuklandığı süreçte derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır gibi Ahbap'la geçmişte temas kurmuş veya destek vermiş isimler de ifadeye çağrıldı.

Soruşturmanın ardından Haluk Levent'e en sert çıkan isimlerden biri Fatih Altaylı olmuştu.

Soruşturmanın ardından Haluk Levent'e en sert çıkan isimlerden biri Fatih Altaylı olmuştu.

Geçmişte Ahbap'a destek veren Fatih Altaylı, ortaya çıkan iddiaların ardından kullandığı ifadelerle açtı ağzını yumdu gözünü.

Altaylı, 15 Temmuz'da yayımladığı 'Bu alışveriş masum değil' başlıklı yazısında dosyaya ilişkin iddiaları değerlendirirken Haluk Levent hakkında oldukça ağır ifadeler kullandı. Yaşananların basit bir yardım parası tartışmasının çok ötesine geçtiğini söyleyen Altaylı, özellikle soruşturma kapsamında gündeme gelen gayrimenkul devirlerinin 'hayır işi' olarak açıklanamayacağını öne sürdü.  Haluk Levent için, 'Haluk Levent'i tek bir anne doğurmuş olamaz. Böylesi ancak 40 ananın ortak marifeti olabilir. Ortaya dökülen haltlarını aklım almayarak izliyorum' diyen Altaylı, sözlerinin devamında da dozunu hiç düşürmedi.

'Çok açık ki, ortada bir 'hayır' işi ya da bir iyiliğe destek değil, bambaşka karanlık bir iş var' ifadelerini kullanan gazeteci, Levent'in yaptığı açıklamalar üzerinden 'şantaj' iddiasında da bulundu. Ardından, 'Anlaşılan o ki, Haluk Levent gerçek bir suç dehasıymış. Şarkıcı olmasa Daltonların da, Casperların da pabucunu dama atarmış' sözleriyle çıkışını sürdürdü. 

Ahbap soruşturması kapsamında verdiği ifadede, geçmişte Haluk Levent ve derneğe verdiği desteği de hatırlatarak gelinen noktada bundan 'üzüntü hatta pişmanlık' duyduğunu söyledi. Özellikle geçmiş yıllardaki orman yangınlarında Ahbap'ın çalışmalarının kendisinde ve kamuoyunda büyük bir sempati yarattığını anlatan Altaylı, bugün aynı noktada olmadığını açıkça ifade etti. 

Fakat Altaylı'nın peş peşe gelen sert sözleri karşılıksız kalmadı. Haluk Levent, kendisi hakkındaki iddialardan ziyade bu kez doğrudan Fatih Altaylı'ya cevap vermeyi tercih etti.

Haluk Levent'in Fatih Altaylı'ya cevabında ise özellikle tek bir cümleye takıldığı görüldü.

Haluk Levent'in Fatih Altaylı'ya cevabında ise özellikle tek bir cümleye takıldığı görüldü.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre kendisiyle iletişime geçen Haluk Levent, bu kez soruşturmadaki iddiaları değil Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında kullandığı sözleri konuştu. Levent'in asıl tepki gösterdiği nokta, Altaylı'nın 'Haluk Levent'i tek bir anne doğurmuş olamaz. Böylesi ancak 40 ananın ortak marifeti olabilir' sözleri oldu.

Altaylı'nın kullandığı benzetmenin annesini hedef aldığını düşünen Levent, 'Kullandığınız bir atasözü ile annemi kastederek ... benzetmesi yapmak sana yakıştı mı? Bunu hiç unutmayacağım' sözleriyle tepki gösterdi. İçinde bulunduğu dönemi 'Vurun kahpeye' dönemi' sözleriyle tanımlayan Levent, kendisine hakaret etmenin şu anda oldukça kolay olduğunu savundu. Fatih Altaylı'nın gazetecilik kimliğine de seslenen Levent, 'Ama gazeteci küfretmez, şüphe eder, araştırır ve masumiyet karinesine göre hareket eder' ifadelerini kullandı. Levent'in cevabındaki en dikkat çekici bölüm ise Altaylı'nın muhalif gazeteci kimliği üzerinden yaptığı çıkış oldu: 'Madem muhalif gazetecisin, kendin için aradığın hak ve adaleti, annesine çirkin sözler sarf ettiğin insan için de aramalısın.'

Böylece yaklaşık bir aydır hakkındaki son derece ciddi iddialarla gündemden düşmeyen Haluk Levent, bu kez dosyanın içeriğine değil kendisi hakkında kullanılan dile itiraz ederek Fatih Altaylı'ya seslendi. Altaylı'nın sert çıkışının ardından gelen bu yanıtla birlikte Ahbap soruşturmasının yarattığı tartışmaya şimdi de iki isim arasındaki söz düellosu eklendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın