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Ünlüleri Eşleştir, Hafızanın Sınırlarını Zorla: İlk Bakışta Kolay Görünüyor Ama Kimse Sonuna Kadar Gidemiyor!

Ünlüleri Eşleştir, Hafızanın Sınırlarını Zorla: İlk Bakışta Kolay Görünüyor Ama Kimse Sonuna Kadar Gidemiyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 10:01
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Magazin tarihine geçen öyle kareler var ki, aradan yıllar geçse bile tek bir bakışta gülümsememize yetiyor! Kimi yanlış zamanda çekilmiş bir mimik, kimi canlı yayında yaşanan talihsiz bir an, kimi ise sosyal medyada günlerce konuşulan unutulmaz bir kare... Bu oyunda işte tam da o efsaneleşmiş ünlü fotoğrafları seni bekliyor. Ama dikkat, bu yalnızca kart eşleştireceğin sıradan bir hafıza oyunu değil! 

Her seviyede daha fazla kart açılacak, eşleştirmen gereken fotoğraf sayısı artacak ve hafızan giderek daha büyük bir sınavdan geçecek. İlk turlar sana fazlasıyla kolay gelebilir, ancak ilerledikçe en dikkatli oyuncular bile zorlanmaya başlayacak. 

Bakalım sen bu komik kareleri aklında tutup tüm seviyeleri tamamlayabilecek misin? Hazırsan kartları çevir ve hafızana meydan okumaya başla! 🧠🎭

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayınız!

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayınız!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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