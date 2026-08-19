Ünlüleri Eşleştir, Hafızanın Sınırlarını Zorla: İlk Bakışta Kolay Görünüyor Ama Kimse Sonuna Kadar Gidemiyor!

Magazin tarihine geçen öyle kareler var ki, aradan yıllar geçse bile tek bir bakışta gülümsememize yetiyor! Kimi yanlış zamanda çekilmiş bir mimik, kimi canlı yayında yaşanan talihsiz bir an, kimi ise sosyal medyada günlerce konuşulan unutulmaz bir kare... Bu oyunda işte tam da o efsaneleşmiş ünlü fotoğrafları seni bekliyor. Ama dikkat, bu yalnızca kart eşleştireceğin sıradan bir hafıza oyunu değil!

Her seviyede daha fazla kart açılacak, eşleştirmen gereken fotoğraf sayısı artacak ve hafızan giderek daha büyük bir sınavdan geçecek. İlk turlar sana fazlasıyla kolay gelebilir, ancak ilerledikçe en dikkatli oyuncular bile zorlanmaya başlayacak.

Bakalım sen bu komik kareleri aklında tutup tüm seviyeleri tamamlayabilecek misin? Hazırsan kartları çevir ve hafızana meydan okumaya başla! 🧠🎭