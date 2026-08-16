Son Sahnesinde Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can'ın Son Hali Gündem Oldu!
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Sahne enerjisi, güçlü sesi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Sibel Can, bu kez son görüntüsüyle gündeme oturdu.
Yıllardır dönem dönem alıp verdiği kilolarla konuşulan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Belek'te dinleyicilerinin karşısına çıktı. Kısa süre önce oldukça fit görüntülenen Can'ın son sahnesinde daha kilolu görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının siyah ve ışıltılı sahne kostümü de sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi değişime şaşırırken kimileri de 'Her zamanki Sibel Can' diyerek sanatçıya destek çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden biri denince akla ilk gelenlerden biri hiç şüphesiz Sibel Can!
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Sibel Can'ı yıllardır hiç bitmek bilmeyen enerjisi ve göz kamaştıran sahneleriyle konuşuyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Belek'te sahne alan Sibel Can'ın son görüntüleri kısa sürede gündem oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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