article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Sahnesinde Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can'ın Son Hali Gündem Oldu!

Son Sahnesinde Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can'ın Son Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 16:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sahne enerjisi, güçlü sesi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Sibel Can, bu kez son görüntüsüyle gündeme oturdu. 

Yıllardır dönem dönem alıp verdiği kilolarla konuşulan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Belek'te dinleyicilerinin karşısına çıktı. Kısa süre önce oldukça fit görüntülenen Can'ın son sahnesinde daha kilolu görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçının siyah ve ışıltılı sahne kostümü de sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi değişime şaşırırken kimileri de 'Her zamanki Sibel Can' diyerek sanatçıya destek çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden biri denince akla ilk gelenlerden biri hiç şüphesiz Sibel Can!

Türk müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden biri denince akla ilk gelenlerden biri hiç şüphesiz Sibel Can!

Bazı isimler vardır; şarkılarıyla bir döneme damga vurur, bazılarıysa yıllar geçtikçe kendi başına bir markaya dönüşür. Sibel Can da tam olarak ikinci grupta! Daha çocuk denecek yaşlarda sahnelerle tanışan, Maksim Gazinosu'ndan başlayan yolculuğunu Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden biri olarak sürdüren Sibel Can, neredeyse 40 yıldır yıldızını bir an olsun söndürmeden yoluna devam ediyor. 1987 yılında yayınladığı ilk albümü Günah Bize ile başlayan müzik kariyerinde Türk sanat müziğinden arabeske, fanteziden popa kadar uzanan geniş bir repertuvar oluşturmayı başardı.

Tabii Sibel Can denince yalnızca o güçlü sesi de gelmiyor aklımıza. Çakmak çakmak gözleri, yıllara meydan okuyan duru güzelliği, sahnede tek bir hareketiyle bile kendini belli eden zarafeti ve kendine has tavırlarıyla başlı başına bir ikon kendisi. Hele bir de Padişah, Çakmak Çakmak, Kış Masalı, Gül Döktüm Yollarına, Bil Diye Söylüyorum gibi yıllar geçse de ilk notasında hepimizin eşlik etmeye başladığı şarkıları var ki, saymakla bitmez.

Sibel Can'ı yıllardır hiç bitmek bilmeyen enerjisi ve göz kamaştıran sahneleriyle konuşuyoruz.

Sibel Can'ı yıllardır hiç bitmek bilmeyen enerjisi ve göz kamaştıran sahneleriyle konuşuyoruz.

Sahneye adımını attığı anda ortamın havasını değiştiren isimlerden biri Sibel Can. Işıltılı kostümleri, ağırbaşlı sahne duruşu, dansları ve saatler süren performansları derken yıllardır 'assolist' kelimesinin hakkını sonuna kadar veren isimlerden. Öyle ki geçtiğimiz temmuz ayında Harbiye Açıkhava'da verdiği ve günler öncesinden biletleri tükenen konserinde yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalmış, gece boyunca iki farklı özel tasarım kostüm tercih etmişti.

Fakat Sibel Can denince yıllardır değişmeyen bir başka magazin gündemimiz daha var: alıp verdiği kilolar! Duru güzelliğiyle her dönem çok beğenilen ünlü sanatçı, kimi zaman fit görüntüsüyle kimi zamansa aldığı kilolarla gündemin göbeğine oturuyor. Tabii sahne kostümleri de bu değişimin nasıl göründüğünde büyük rol oynuyor. Zaman zaman Nur Yerlitaş döneminden sonraki kostüm seçimleri üzerinden yorumlar alan Can'ın sahnedeki görüntüsü, seçtiği elbisenin kesimine göre bile bambaşka algılanabiliyor.

Kendisini bundan yalnızca kısa bir süre önce yukarıdaki karede gördüğümüzde ise oldukça farklı bir görüntü vardı karşımızda. Vücudu saran açık renkli, ışıltılı elbisesiyle sahneye çıkan Sibel Can her zamanki zarif duruşuyla dikkat çekmişti. Aradan çok uzun bir süre geçmeden gelen yeni görüntüleri ise bu kez sosyal medyanın merceğine takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Belek'te sahne alan Sibel Can'ın son görüntüleri kısa sürede gündem oldu!

Baştan aşağı siyah ve ışıltılı bir elbiseyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Sibel Can'ın konserden yayılan görüntüleri özellikle X'te dikkat çekti. Öyle ki son hali milyonlarca etkileşim aldı;  sahne kostümü ve görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Kısa süre önceki sahne görüntüleriyle kıyaslandığında daha kilolu göründüğü düşünülen Sibel Can'ın bu kadar kısa zamanda farklı görünmesi de haliyle tartışma yarattı. Fakat tartışmanın odağında yalnızca kilosu yoktu; tercih ettiği siyah, ışıltılı ve vücudu saran elbisenin kesiminin kendisini olduğundan daha kilolu gösterdiğini düşünenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Nitekim sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir bölümünde doğrudan kostüm tercihine dikkat çekildi.

Yorumlar da tahmin edeceğiniz üzere peş peşe geldi. Bir kesim, 'Bu zaten bildiğimiz Sibel Can fiziği' minvalindeki yorumlarla ünlü sanatçının yıllardır dönem dönem kilo alıp verdiğini ve bunda şaşıracak bir durum olmadığını savundu. Bazı kullanıcılar ise kısa süre önceki görüntüsüyle arasındaki farkı enteresan buldu ve siyahın normalde daha ince gösterdiği düşünülürken elbisenin kalıbı, kumaşı ve ışıltılı detaylarının tam tersi bir etki yarattığını öne sürdü. 

56 yaşındaki Sibel Can'ın yıllardır olduğu gibi sahneye çıkıp enerjisi ve güçlü sesiyle dinleyicisinin karşısında dimdik durduğu gerçeği değişmiyor. Birkaç hafta arayla gelen iki farklı görüntü ise sosyal medyaya yine günlerce konuşacak malzeme çıkarmış gibi görünüyor!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
13
8
5
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın