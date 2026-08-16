Son Sahnesinde Aldığı Kilolarla Dikkat Çeken Sibel Can'ın Son Hali Gündem Oldu!

Bazı isimler vardır; şarkılarıyla bir döneme damga vurur, bazılarıysa yıllar geçtikçe kendi başına bir markaya dönüşür. Sibel Can da tam olarak ikinci grupta! Daha çocuk denecek yaşlarda sahnelerle tanışan, Maksim Gazinosu'ndan başlayan yolculuğunu Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden biri olarak sürdüren Sibel Can, neredeyse 40 yıldır yıldızını bir an olsun söndürmeden yoluna devam ediyor. 1987 yılında yayınladığı ilk albümü Günah Bize ile başlayan müzik kariyerinde Türk sanat müziğinden arabeske, fanteziden popa kadar uzanan geniş bir repertuvar oluşturmayı başardı.

Tabii Sibel Can denince yalnızca o güçlü sesi de gelmiyor aklımıza. Çakmak çakmak gözleri, yıllara meydan okuyan duru güzelliği, sahnede tek bir hareketiyle bile kendini belli eden zarafeti ve kendine has tavırlarıyla başlı başına bir ikon kendisi. Hele bir de Padişah, Çakmak Çakmak, Kış Masalı, Gül Döktüm Yollarına, Bil Diye Söylüyorum gibi yıllar geçse de ilk notasında hepimizin eşlik etmeye başladığı şarkıları var ki, saymakla bitmez.