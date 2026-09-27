Apple’a Tarihi Ceza: iPhone ve Apple Watch Yüzünden 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek

Apple yaptığı açıklamada, 'Jüriye değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz ancak bugünkü karara ve olgularla hiçbir şekilde desteklenmeyen tazminat miktarına kesinlikle katılmıyoruz' dedi. Şirket, Taptic Engine'in Taction'ın teknolojisinden temelde farklı olduğunu ve bunun duruşmada Taction'ın Apple ürünleri üzerinde yaptığı kendi testleriyle de doğrulandığını savundu.

Taction'ın avukatı Lance Yang ise 'Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve patent haklarını doğrulamasından memnunuz. Taction bu davanın görülmesi için beş buçuk yıl bekledi' ifadelerini kullandı.