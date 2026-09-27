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Apple’a Tarihi Ceza: iPhone ve Apple Watch Yüzünden 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek

Apple’a Tarihi Ceza: iPhone ve Apple Watch Yüzünden 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek

Apple
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 11:23
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ABD'de bir federal jüri, iPhone ve Apple Watch'lardaki titreşim teknolojisinin iki patenti ihlal ettiğine karar verdi ve Apple'ın San Diego merkezli Taction Technology'ye 5,7 milyar dolardan (yaklaşık 278 milyar TL) fazla tazminat ödemesine hükmetti. Karar, ABD'deki en büyük patent tazminatlarından biri olarak dikkat çekti. Apple ise karara itiraz edeceğini açıkladı.

İşte detaylar...

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Davanın merkezinde cihazlara titreşim veren Taptic Engine var.

Davanın merkezinde cihazlara titreşim veren Taptic Engine var.

Dava, 10.659.885 ve 10.820.117 numaralı iki ABD patentine dayanıyor. İki patent de kullanıcının cihazın kendi dokunuşuna tepki verdiğini hissetmesini sağlayan, titreşim tabanlı dokunsal dönüştürücü teknolojisini kapsıyor.

Dokunsal geri bildirimli ses ve oyun ekipmanları üreten Taction, bu teknolojinin Apple'ın iPhone ve Apple Watch'lara yerleştirdiği Taptic Engine'de izinsiz kullanıldığını savundu. Şirket, Apple'ın ihlal eden cihazları satarak 'Taction'ın yeniliğinden ve başarısından faydalandığını' öne sürdü.

Jüri, ihlalin kasıtlı olmadığına hükmetti.

Jüri, ihlalin kasıtlı olmadığına hükmetti.

Taction davayı 2021'de açmıştı. Apple 2023'te davanın düşürülmesini sağlasa da ABD Federal Temyiz Mahkemesi geçen yıl bu kararı bozdu ve davanın yeniden görülmesinin önünü açtı. 14 Eylül'de başlayan duruşmaların ardından yedi jüri üyesi, iki gün süren müzakerenin sonunda Cuma günü kararını açıkladı.

Jüri, Apple'ın iki patenti de ihlal ettiğine ancak bunun kasıtlı olmadığına karar verdi. Taction'ın davası, başka bir davada Burford Capital'in dolaylı iştiraki olarak tanımlanan yatırım şirketlerinin finansmanıyla yürütüldü.

Apple, 'Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz' diyerek karara itiraz edeceğini açıkladı.

Apple, 'Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz' diyerek karara itiraz edeceğini açıkladı.

Apple yaptığı açıklamada, 'Jüriye değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz ancak bugünkü karara ve olgularla hiçbir şekilde desteklenmeyen tazminat miktarına kesinlikle katılmıyoruz' dedi. Şirket, Taptic Engine'in Taction'ın teknolojisinden temelde farklı olduğunu ve bunun duruşmada Taction'ın Apple ürünleri üzerinde yaptığı kendi testleriyle de doğrulandığını savundu.

Taction'ın avukatı Lance Yang ise 'Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve patent haklarını doğrulamasından memnunuz. Taction bu davanın görülmesi için beş buçuk yıl bekledi' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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