Apple’a Tarihi Ceza: iPhone ve Apple Watch Yüzünden 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek
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ABD'de bir federal jüri, iPhone ve Apple Watch'lardaki titreşim teknolojisinin iki patenti ihlal ettiğine karar verdi ve Apple'ın San Diego merkezli Taction Technology'ye 5,7 milyar dolardan (yaklaşık 278 milyar TL) fazla tazminat ödemesine hükmetti. Karar, ABD'deki en büyük patent tazminatlarından biri olarak dikkat çekti. Apple ise karara itiraz edeceğini açıkladı.
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Davanın merkezinde cihazlara titreşim veren Taptic Engine var.
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Jüri, ihlalin kasıtlı olmadığına hükmetti.
Apple, 'Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz' diyerek karara itiraz edeceğini açıkladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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