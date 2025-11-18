Apple'a Patent İhlalinden Ağır Darbe: 634 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek!

Şirket, bu zaferin, yeniliklerini ve fikri mülkiyet haklarını koruma çabaları için hayati önem taşıdığını ve bu haklarını ileriye dönük olarak savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Apple ise bu karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı. Şirket sözcüsü, ihlal edildiği iddia edilen patentin 2022'de sona erdiğini ve 'onlarca yıl öncesine ait tarihi hasta izleme teknolojisine özgü' olduğunu savunarak karara karşı çıkacaklarını duyurdu. Bu durum, iki teknoloji devi arasındaki hukuki mücadelenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini gösteriyor.