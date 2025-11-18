onedio
Apple'a Patent İhlalinden Ağır Darbe: 634 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek!

Apple
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 09:39

ABD'li teknoloji devi Apple, kan oksijen izleme teknolojisi patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 634 milyon dolar tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Kaliforniya Federal Jürisi tarafından alınan bu karar, tıbbi cihaz üreticisi Masimo tarafından Apple'a açılan davanın sonucu oldu. Jüri, özellikle Apple Watch'un egzersiz modu ve kalp atış hızı bildirimleri gibi özelliklerinin Masimo'nun patent haklarını ihlal ettiğini tespit etti.

Kaynak: Apple Insider

Jüri, özellikle Apple Watch'taki egzersiz modu ve kalp atış hızı bildirimleri gibi özelliklerin Masimo'nun patent haklarını ihlal ettiğini tespit etti.

Hukuki anlaşmazlığın temelini, kan akışını tespit etmek için optik sensör kullanan nabız oksimetresi teknolojisi oluşturuyor. Masimo, bu teknolojiyi geliştirme sürecinde Apple'ın sadece patentlerini ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda aralarında baş sağlık görevlisinin de bulunduğu kritik çalışanlarını da işe aldığını iddia etmişti.

Karar, Masimo tarafından "önemli bir kazanım" olarak değerlendirildi.

Şirket, bu zaferin, yeniliklerini ve fikri mülkiyet haklarını koruma çabaları için hayati önem taşıdığını ve bu haklarını ileriye dönük olarak savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Apple ise bu karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı. Şirket sözcüsü, ihlal edildiği iddia edilen patentin 2022'de sona erdiğini ve 'onlarca yıl öncesine ait tarihi hasta izleme teknolojisine özgü' olduğunu savunarak karara karşı çıkacaklarını duyurdu. Bu durum, iki teknoloji devi arasındaki hukuki mücadelenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini gösteriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
