Apple'a Patent İhlalinden Ağır Darbe: 634 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek!
ABD'li teknoloji devi Apple, kan oksijen izleme teknolojisi patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 634 milyon dolar tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Kaliforniya Federal Jürisi tarafından alınan bu karar, tıbbi cihaz üreticisi Masimo tarafından Apple'a açılan davanın sonucu oldu. Jüri, özellikle Apple Watch'un egzersiz modu ve kalp atış hızı bildirimleri gibi özelliklerinin Masimo'nun patent haklarını ihlal ettiğini tespit etti.
Karar, Masimo tarafından "önemli bir kazanım" olarak değerlendirildi.
