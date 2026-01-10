Süper Kupa, Galatasaray'ı 2-0 Yenen Fenerbahçe'nin Oldu
İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın finalinde yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen son Galatasaray ile , Samsunspor'u eleyen Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
İki takım taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Olimpiyat Stadı'ndaki maçta her iki devrede olan goller kupanın galibini belirledi.
Yeni transfer Guendouzi'nin golüyle açılan perde, Oosterwolde'nin şık golüyle kapandı.
Fenerbahçe finali 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
İlk yarıyı Fenerbahçe önde kapattı.
İkinci yarıda sahneye Oosterwolde çıktı.
Kupa Fenerbahçe'nin...
