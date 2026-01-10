onedio
Süper Kupa, Galatasaray'ı 2-0 Yenen Fenerbahçe'nin Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 20:45

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın finalinde yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen son Galatasaray ile , Samsunspor'u eleyen Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 

İki takım taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Olimpiyat Stadı'ndaki maçta her iki devrede olan goller kupanın galibini belirledi. 

Yeni transfer Guendouzi'nin golüyle açılan perde, Oosterwolde'nin şık golüyle kapandı. 

Fenerbahçe finali 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İlk yarıyı Fenerbahçe önde kapattı.

Maça hızlı başlayan iki ekip de pozisyonlar bulurken, Galatasaray Icardi ve Davinson Sanchez ile gole yaklaştı ancak değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin golü 28. dakikada yeni transferi Guendouzi’den geldi. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından sert şutuyla golü buldu. 

Sarı-lacivertliler ilk yarıda Duran ve Levent Mercan’la farkı artırma şansını da yakaladı.

İkinci yarıda sahneye Oosterwolde çıktı.

Jayden Oosterwolde duran topta gelen ortayı şık bir vuruşla tamamladı ve Fenerbahçe'yi derbide 2-0 öne geçirdi. Golün ardından büyük sevinç yaşayan futbolcu maçın da skorunu tayin eden golü atmış oldu.

Kupa Fenerbahçe'nin...

İlk kez dörtlü olarak oynanan Süper Kupa organizasyonunda finale çıkan iki ekipten Fenerbahçe rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
