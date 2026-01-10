Süper Kupa, Galatasaray'ı 2-0 Yenen Fenerbahçe'nin Oldu

Maça hızlı başlayan iki ekip de pozisyonlar bulurken, Galatasaray Icardi ve Davinson Sanchez ile gole yaklaştı ancak değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin golü 28. dakikada yeni transferi Guendouzi’den geldi. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından sert şutuyla golü buldu.

Sarı-lacivertliler ilk yarıda Duran ve Levent Mercan’la farkı artırma şansını da yakaladı.