Mauro Icardi, Wanda Nara ile Resmen Boşandıklarını Duyurdu

Mauro Icardi, Wanda Nara ile Resmen Boşandıklarını Duyurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.03.2026 - 11:03

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir devam eden boşanma süreci sonunda resmiyet kazandı. Icardi, Wanda Nara ile olan evliliğinin sona erdiğini Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Futbolcunun açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İkilinin ayrılık süreci bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Çift arasındaki tartışmalar ve açıklamalar sık sık kamuoyuna yansımıştı. Son açıklamayla birlikte yıllardır konuşulan evlilik resmen sona ermiş oldu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi Wanda Nara ile 2014'te başlayan evliliğinin sona erdiğini açıkladı.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi Wanda Nara ile 2014’te başlayan evliliğinin sona erdiğini açıkladı.

Icardi gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sürece dair açıklık getirdi. Paylaşımında boşanma sürecinin resmen tamamlandığını duyurdu. Futbolcu uzun süredir devam eden hukuki sürece de değindi. Açıklamasında yaklaşık bir yıl önce davanın açıldığını ve tek isteğinin boşanmak olduğunu ifade etti. Sürecin İtalya’da yürütüldüğünü belirtti.

İkili, ilişkilerindeki iniş çıkışlarla gündemden düşmüyordu.

İkili, ilişkilerindeki iniş çıkışlarla gündemden düşmüyordu.

Mauro Icardi ile Wanda Nara 2014 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Francesca ve Isabella adında iki kız çocuğu bulunuyor. Boşanma sürecinde çocukların velayeti de tartışma konusu oldu. Velayet davası henüz sonuçlanmadı ve devam ediyor.

İşte ünlü futbolcunun Instagram üzerinden yaptığı açıklaması 👇

İşte ünlü futbolcunun Instagram üzerinden yaptığı açıklaması 👇

“Tam bir yıl önce Milano’da, İtalyan adaleti tarafından belirlenen boşanma duruşmasına katıldım.

Kasım 2024’te boşanma talebini resmi olarak ben yaptım ve süreci ben başlattım.

Mart 2025’te de oradaydım; hâkim kendini yetkili ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılık kararını verdi.

Yasalara göre bu ayrılık süresi bir yıl sürmeliydi.

Bu bir yıl dün, 11 Mart 2026’da doldu.

Bugünden itibaren avukatlarım kesin boşanma kararının çıkması için işlemleri başlattı ve karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Gerçek oldukça basit.

O kadar basit ki neredeyse bunu İtalyanca yazmam gerekir; çünkü hâkimler o dili konuşuyor ve kararlar o dilde yazılıyor.

Ama bunu yapsaydım, bir yıldır hikâyeler uyduran ve iftira atan bazı “gazeteciler” muhtemelen bunu anlamakta daha da zorlanırdı.

Bu yüzden her dilde açık söylüyorum:

BOŞANMAYI BEN İSTEDİM.

YASAL SÜRECE UYDUM.

VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞİYOR.

Şimdi bir merakım var…

Bir yıl boyunca “boşanmak istemiyor” diye yazanlar şimdi ne yapacak?

Yarım puan reyting için hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar?

Ayrıca bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi söyleyen o avukatın şimdi ne açıklama yapacağını da merak ediyorum.

Sonuçta bir yıl süren medya hikâyelerinden sonra gerçek her zaman ortaya çıkar.

Ve ortaya çıktı.

Zafer dolu bir öpücük.

Çünkü bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı.

Ve işte sonuç.

Not: Saat durdu, zaman bitti.

Sahte haber uyduranlara söylüyorum: beni küçümsemeyin, aptal değilim.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
