Mauro Icardi, Wanda Nara ile Resmen Boşandıklarını Duyurdu

“Tam bir yıl önce Milano’da, İtalyan adaleti tarafından belirlenen boşanma duruşmasına katıldım.

Kasım 2024’te boşanma talebini resmi olarak ben yaptım ve süreci ben başlattım.

Mart 2025’te de oradaydım; hâkim kendini yetkili ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılık kararını verdi.

Yasalara göre bu ayrılık süresi bir yıl sürmeliydi.

Bu bir yıl dün, 11 Mart 2026’da doldu.

Bugünden itibaren avukatlarım kesin boşanma kararının çıkması için işlemleri başlattı ve karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Gerçek oldukça basit.

O kadar basit ki neredeyse bunu İtalyanca yazmam gerekir; çünkü hâkimler o dili konuşuyor ve kararlar o dilde yazılıyor.

Ama bunu yapsaydım, bir yıldır hikâyeler uyduran ve iftira atan bazı “gazeteciler” muhtemelen bunu anlamakta daha da zorlanırdı.

Bu yüzden her dilde açık söylüyorum:

BOŞANMAYI BEN İSTEDİM.

YASAL SÜRECE UYDUM.

VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞİYOR.

Şimdi bir merakım var…

Bir yıl boyunca “boşanmak istemiyor” diye yazanlar şimdi ne yapacak?

Yarım puan reyting için hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar?

Ayrıca bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi söyleyen o avukatın şimdi ne açıklama yapacağını da merak ediyorum.

Sonuçta bir yıl süren medya hikâyelerinden sonra gerçek her zaman ortaya çıkar.

Ve ortaya çıktı.

Zafer dolu bir öpücük.

Çünkü bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı.

Ve işte sonuç.

Not: Saat durdu, zaman bitti.

Sahte haber uyduranlara söylüyorum: beni küçümsemeyin, aptal değilim.”