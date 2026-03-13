Mauro Icardi, Wanda Nara ile Resmen Boşandıklarını Duyurdu
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir devam eden boşanma süreci sonunda resmiyet kazandı. Icardi, Wanda Nara ile olan evliliğinin sona erdiğini Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Futbolcunun açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İkilinin ayrılık süreci bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Çift arasındaki tartışmalar ve açıklamalar sık sık kamuoyuna yansımıştı. Son açıklamayla birlikte yıllardır konuşulan evlilik resmen sona ermiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi Wanda Nara ile 2014’te başlayan evliliğinin sona erdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkili, ilişkilerindeki iniş çıkışlarla gündemden düşmüyordu.
İşte ünlü futbolcunun Instagram üzerinden yaptığı açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın