Tarkan Abu Dhabi Konserlerini İptal Etti: Yerel Yönetim Yeniden Yapılması İçin Devrede

Tarkan Abu Dhabi Konserlerini İptal Etti: Yerel Yönetim Yeniden Yapılması İçin Devrede

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.03.2026 - 09:35

Megastar Tarkan son dönemde verdiği konserlerle yeniden gündemde. Uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahneye çıkan sanatçı hayranlarıyla buluşmuştu. Günlerce konuşulan konser serisinin ardından Tarkan’ın yeni durakları da merak edilmeye başlanmıştı. Programında yurt dışı konserleri de bulunan sanatçı için yeni bir gelişme yaşandı. Tarkan’ın planlanan konserlerini iptal ettiği ortaya çıktı. Abu Dhabi’de yapılması planlanan organizasyonlar gündeme geldi. Konserlerin iptal edilmesi sonrası yerel yönetimin de devreye girdiği öğrenildi.

Kaynak: Mehmet Üstündağ - TV8 Gel Konuşalım

Tarkan uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkmıştı.

Ünlü sanatçı geçtiğimiz ay İstanbul’da konser serisi düzenlemişti. Bu konserler hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü. Biletler kısa sürede tükenmiş, Tarkan toplam 10 konser boyunca sahne almıştı. Konserler boyunca salonlar tamamen doluydu. Sanatçının performansı sosyal medyada da konuluşmuş, bazı konserlerde sürpriz konuklar da sahneye çıkmıştı. Bu konser maratonu 4 Şubat gecesi yapılan finalle sona ermişti.

İstanbul konserlerinin ardından Tarkan’ın yeni konser planları vardı.

Abu Dhabi konserleri duyurulmasıyla birlikte büyük heyecan yaratmıştı. Sanatçının burada iki konser vermesi planlanıyordu. Konserlerin 16 ve 17 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtilmişti. Ancak programla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarkan ve ekibinin bu konserleri iptal etme kararı aldığı öğrenildi. Kararın bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle alındığı ifade edildi.

Bölgedeki yerel yönetimin konuya dahil olduğu belirtildi. Organizasyonların iptal edilmesinin bölgeyi güvensiz gösterebileceği nedeniyle yetkililerin konserlerin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığı konuşuluyor. Tarkan cephesinden ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Konserlerin yeniden planlanıp planlanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Elif Sude Yenidoğan
