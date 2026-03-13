Tarkan Abu Dhabi Konserlerini İptal Etti: Yerel Yönetim Yeniden Yapılması İçin Devrede

Abu Dhabi konserleri duyurulmasıyla birlikte büyük heyecan yaratmıştı. Sanatçının burada iki konser vermesi planlanıyordu. Konserlerin 16 ve 17 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtilmişti. Ancak programla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarkan ve ekibinin bu konserleri iptal etme kararı aldığı öğrenildi. Kararın bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle alındığı ifade edildi.

Bölgedeki yerel yönetimin konuya dahil olduğu belirtildi. Organizasyonların iptal edilmesinin bölgeyi güvensiz gösterebileceği nedeniyle yetkililerin konserlerin gerçekleşmesi için görüşmeler yaptığı konuşuluyor. Tarkan cephesinden ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Konserlerin yeniden planlanıp planlanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.