Tarkan Abu Dhabi Konserlerini İptal Etti: Yerel Yönetim Yeniden Yapılması İçin Devrede
Megastar Tarkan son dönemde verdiği konserlerle yeniden gündemde. Uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahneye çıkan sanatçı hayranlarıyla buluşmuştu. Günlerce konuşulan konser serisinin ardından Tarkan’ın yeni durakları da merak edilmeye başlanmıştı. Programında yurt dışı konserleri de bulunan sanatçı için yeni bir gelişme yaşandı. Tarkan’ın planlanan konserlerini iptal ettiği ortaya çıktı. Abu Dhabi’de yapılması planlanan organizasyonlar gündeme geldi. Konserlerin iptal edilmesi sonrası yerel yönetimin de devreye girdiği öğrenildi.
Kaynak: Mehmet Üstündağ - TV8 Gel Konuşalım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarkan uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul konserlerinin ardından Tarkan’ın yeni konser planları vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın