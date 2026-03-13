Evinde Ölü Bulunan İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın Bıraktığı Notta Yazanlar Ortaya Çıktı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında evinde ölü bulunan İşte Benim Stilim yarışmacılarından 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan’ın ölmeden önce el yazısıyla yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı notta yazanlar ortaya çıktı. “Biliyorum bazı şeyler anlatılamaz” diyen Ayşegül Eraslan “Ya ben hassasım ya da hayat gerçekleri çok kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın” ifadelerini kullandı.
İstanbul Kağıthane’de moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan (27), yaşadığı evde ölü bulundu.
Üzerinde lekeler olan, kendi el yazısıyla yazdığı notu da paylaştı.
