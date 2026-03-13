onedio
Evinde Ölü Bulunan İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın Bıraktığı Notta Yazanlar Ortaya Çıktı

Evinde Ölü Bulunan İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın Bıraktığı Notta Yazanlar Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
13.03.2026 - 10:29 Son Güncelleme: 13.03.2026 - 10:32

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrasında evinde ölü bulunan İşte Benim Stilim yarışmacılarından 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan’ın ölmeden önce el yazısıyla yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı notta yazanlar ortaya çıktı. “Biliyorum bazı şeyler anlatılamaz” diyen Ayşegül Eraslan “Ya ben hassasım ya da hayat gerçekleri çok kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kağıthane’de moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan (27), yaşadığı evde ölü bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eraslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı görüldü.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde lekeler olan, kendi el yazısıyla yazdığı notu da paylaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulunmadan önce kendi el yazısıyla yazdığı bir notu da sosyal medya hesabından paylaştı. “Tek istediğim köpeklerime iyi bakın” diyen Ayşegül Eraslan’ın notunda şu ifadeler yer aldı: 

'Biliyorum bazı şeyler anlatılamaz. Çok kötü. Çocukluk anı... Birleşince çok zor... Ya ben hassasım ya da hayat gerçekleri çok kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Annem kadar yakındın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisi görmedik... Çok şiddetle büyüdük.'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
