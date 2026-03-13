Evinde Ölü Bulunan İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın Bıraktığı Notta Yazanlar Ortaya Çıktı

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulunmadan önce kendi el yazısıyla yazdığı bir notu da sosyal medya hesabından paylaştı. “Tek istediğim köpeklerime iyi bakın” diyen Ayşegül Eraslan’ın notunda şu ifadeler yer aldı:

'Biliyorum bazı şeyler anlatılamaz. Çok kötü. Çocukluk anı... Birleşince çok zor... Ya ben hassasım ya da hayat gerçekleri çok kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Annem kadar yakındın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisi görmedik... Çok şiddetle büyüdük.'