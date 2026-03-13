"Siz Hayal Edin Biz Tasarlayalım" Sloganıyla Bilinen Türk Mobilya Devi Resmen İflas Etti
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde sekiz yıldır üretim yapan Home Mobilya Dekorasyon A.Ş., ekonomik zorlukları aşamayarak resmen iflas etti. Mahkemenin konkordato talebini reddetmesiyle birlikte, 1000 metrekarelik dev tesiste üretim tamamen durdu.
Kaynak: Mina Kaymakçı / Yeniçağ
Eskişehir sanayisinin önemli oyuncularından biri olan Home Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları A.Ş. için yolun sonuna gelindi.
