"Siz Hayal Edin Biz Tasarlayalım" Sloganıyla Bilinen Türk Mobilya Devi Resmen İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2026 - 11:22

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde sekiz yıldır üretim yapan Home Mobilya Dekorasyon A.Ş., ekonomik zorlukları aşamayarak resmen iflas etti. Mahkemenin konkordato talebini reddetmesiyle birlikte, 1000 metrekarelik dev tesiste üretim tamamen durdu.

Kaynak: Mina Kaymakçı / Yeniçağ

Eskişehir sanayisinin önemli oyuncularından biri olan Home Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları A.Ş. için yolun sonuna gelindi.

2018 yılında kurulan ve kısa sürede sektörde kendine yer edinen dev firma, bir süredir içinde bulunduğu mali krizi aşamadı. Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen kritik davada, şirketin sunduğu kurtarma planı yeterli bulunmayarak iflas kararı tescillendi.

Mahkeme heyeti, 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla şirketin ve ortakları Hayrettin Ataş ile Kadir Şahin’in konkordato taleplerini kesin olarak geri çevirdi. Bu kararla birlikte daha önce şirketi korumak amacıyla alınan tüm tedbirler kaldırıldı ve aynı gün saat 12:00 itibarıyla firmanın resmi olarak iflasına hükmedildi. İflas kararı, bölgedeki sanayiciler ve şirket çalışanları arasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerini sürdüren fabrika; cam balkondan mutfak dolabına, banyo tasarımlarından kapı üretimine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyordu. Özellikle tasarım odaklı ürünleriyle piyasada adından söz ettiren firmanın piyasaya olan borçlarını ödeyemez duruma gelmesi, yerel ekonomide de yankı uyandırdı. İflas kararının ardından şirketin tasfiye sürecine girmesi bekleniyor.

