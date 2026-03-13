onedio
Avrupa’nın En Yaratıcı Şehri Seçildi: 2026’nın Kazananı Slovenya'dan Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 12:14

Avrupa’da yaratıcı şehirler söz konusu olduğunda akla genellikle Berlin ya da Amsterdam geliyor. Ancak 2026 için tablo biraz değişti. Slovenya’nın başkenti Ljubljana, Avrupa’nın en yaratıcı şehir destinasyonu seçildi. 200’den fazla şehir arasından sıyrılan Ljubljana, kültür, sanat ve yaratıcı üretimi şehir yaşamının merkezine yerleştirmesiyle öne çıktı.

200’den fazla şehir arasından sıyrılan Ljubljana, yaratıcı kimliğiyle zirveye çıktı.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana, 13. Creative Tourism Awards kapsamında '2026 Avrupa’nın En İyi Yaratıcı Şehir Destinasyonu' ödülünü kazandı. Uluslararası jüri, kentin yaratıcılığı şehir kimliğine, turizm stratejisine ve uzun vadeli şehir planlamasına entegre etme biçimini özellikle vurguladı. 

28 ülkeden 223 aday şehir arasından seçilen Ljubljana, sanatın ve üretken kültürün günlük hayatın parçası hâline geldiği şehirlerden biri olarak öne çıktı.

Festivaller, kültür mahalleleri ve yaratıcı atölyeler şehrin karakterini belirliyor.

Ljubljana uzun zamandır yeşil alanları, orta çağ mimarisi ve nehir kenarındaki hareketli kafeleriyle biliniyor. Ancak son yıllarda şehir, yaratıcı üretimi merkezine alan kültürel projelerle dikkat çekmeye başladı. 

Özellikle eski bisiklet fabrikasından dönüştürülen Center Rog adlı yaratıcı merkez, ziyaretçilere geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı sunan atölyeleriyle öne çıkıyor.

Şehrin festival takvimi de oldukça yoğun. Her yıl düzenlenen LUV Fest, konserlerden opera gösterilerine, dans performanslarından sergilere kadar geniş bir program sunuyor. Şehir sokaklarına yayılan sanat enstalasyonları ise Ljubljana’yı adeta açık hava galerisine dönüştürüyor.

Ljubljana’nın yaratıcı enerjisi yalnızca festivallerle sınırlı değil. Kentte Şiška, Soteska, Križevniška, Tabor ve Moste adlı kültür mahalleleri bulunuyor.

