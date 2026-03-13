Avrupa’nın En Yaratıcı Şehri Seçildi: 2026’nın Kazananı Slovenya'dan Geldi
Avrupa’da yaratıcı şehirler söz konusu olduğunda akla genellikle Berlin ya da Amsterdam geliyor. Ancak 2026 için tablo biraz değişti. Slovenya’nın başkenti Ljubljana, Avrupa’nın en yaratıcı şehir destinasyonu seçildi. 200’den fazla şehir arasından sıyrılan Ljubljana, kültür, sanat ve yaratıcı üretimi şehir yaşamının merkezine yerleştirmesiyle öne çıktı.
200’den fazla şehir arasından sıyrılan Ljubljana, yaratıcı kimliğiyle zirveye çıktı.
Festivaller, kültür mahalleleri ve yaratıcı atölyeler şehrin karakterini belirliyor.
