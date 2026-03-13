onedio
Yaşadıkları İlk Kültür Şoklarıyla Kızılcık Şerbeti'ne Taş Çıkaran X Kullanıcıları

Yaşadıkları İlk Kültür Şoklarıyla Kızılcık Şerbeti'ne Taş Çıkaran X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
13.03.2026 - 12:23

Özellikle yetiştiğimiz aile ortamı, kültürel ve sosyolojik farklar pek çok değer yargımızı etkileyen unsurlar. Tabii içine doğduğumuz ortam da farklı kültürler gelmedikçe bize normal veya olması gereken gibi gelir. Bu kültür farklarıyla ilgili yüzyıllardır pek çok sanat eseri üretilir.

Bir X kullanıcısı da takipçilerinin ilk kültür şokunu sordu. Soruya gelen yanıtlar 3 gün boyunca X'i domine etti. 70 milyona yakın görüntülenme alan paylaşıma yeni şoklar eklendi.

Soruyu tekrar hatırlayalım...

twitter.com

Yeni şoklara merhaba diyelim...

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
