Ethem Özışık Eşref Rüya İçin İntihal Davası Açan Murat Menteş’e Dizide Gönderme Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
13.03.2026 - 13:52

Geçtiğimiz yıl Murat Menteş, başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı Dehşet Bey filmine ait senaryonun Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia etmişti. Bu iddia üzerine Menteş, yapım şirketi TİMSBİ ile dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal gerekçesiyle dava açmıştı. İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Ethem Özışık Eşref Rüya’nın son bölümünde Murat Menteş’e gönderme yaptı. Gelin detaylara geçelim…

Murat Menteş ve Ethem Özışık arasında geçen olay 2025’e damga vurmuştu.

Ne Murat Menteş ne de Ethem Özışık senaryolarının çalıntı olduğunu kabul etmiş, iki taraf da özgün olduğunu savunmuştu. Dehşet Bey ve Eşref Rüya’nın benzerlikler taşıması nedeniyle açılan intihal davası gündemden düşmemişti.

Yeni hamle Eşref Rüya’nın senaristi Ethem Özışık’tan geldi.

Murat Menteş’in Tanpınar’a Huzur Yok adlı kitabına yeni bölümde yer veren Ethem Özışık sosyal medyada dikkat çekti. Sahneyi kendi Instagram hesabından da paylaşan Ethem Özışık’ın gönderme yaptığı düşünüldü. 

Aynı şekilde Murat Menteş de sahneyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Ancak Ethem Özışık’a dair bir ifade kullanmadı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
