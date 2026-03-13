Ethem Özışık Eşref Rüya İçin İntihal Davası Açan Murat Menteş’e Dizide Gönderme Yaptı

Ne Murat Menteş ne de Ethem Özışık senaryolarının çalıntı olduğunu kabul etmiş, iki taraf da özgün olduğunu savunmuştu. Dehşet Bey ve Eşref Rüya’nın benzerlikler taşıması nedeniyle açılan intihal davası gündemden düşmemişti.