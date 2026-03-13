Ethem Özışık Eşref Rüya İçin İntihal Davası Açan Murat Menteş’e Dizide Gönderme Yaptı
Geçtiğimiz yıl Murat Menteş, başrolünde Barış Arduç’un yer aldığı Dehşet Bey filmine ait senaryonun Eşref Rüya dizisinde izinsiz kullanıldığını iddia etmişti. Bu iddia üzerine Menteş, yapım şirketi TİMSBİ ile dizinin senaristi Ethem Özışık hakkında telif ve intihal gerekçesiyle dava açmıştı. İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Ethem Özışık Eşref Rüya’nın son bölümünde Murat Menteş’e gönderme yaptı. Gelin detaylara geçelim…
Murat Menteş ve Ethem Özışık arasında geçen olay 2025’e damga vurmuştu.
Yeni hamle Eşref Rüya’nın senaristi Ethem Özışık’tan geldi.
