"Çocuğum Üzülmesin" Diyenlere Çağrı: Psikologlar, Çocukların İhtiyacı Olan Şeyi Açıkladı

Ömer Faruk Kino
13.03.2026 - 14:28

Günümüz ebeveynleri ergenlik dönemindeki çocuklarının ruh sağlığını korumak adına büyük bir baskı altında. Sosyal medya, akademik stres ve artan kaygı oranlarına dair haberler anne ve babaları 'yanlış bir hamle yapma' korkusuna sevk ediyor. Ancak klinik psikologlar, bu hassasiyetin beklenmedik bir yan etkisi olduğu konusunda uyarıyor: Ebeveynlerin otorite kurmaktan korkması. Birçok ebeveyn, çocuğunu strese sokmamak için sınırları esnetirken, aslında gencin en çok ihtiyaç duyduğu 'güvenli alanı' ortadan kaldırıyor.

Otorite boşluğu ve "Kapsanma" ihtiyacı en önemli noktalardan biri.

Psikoloji literatüründe 'kapsanma' (containment) olarak bilinen kavram, bir gencin yoğun duygularının yetişkinler tarafından sağlanan sabit bir yapı içinde tutulmasıdır. Ergenlik, duyguların özdenetim becerisinden çok daha hızlı geliştiği bir dönemdir. Gençler, bu yoğun duygusal dalgalanmalar arasında tutunacak sağlam bir dal ararlar. Sınırların olmadığı bir ortamda büyümek, koruyucu kabuğu olmayan bir yumurta gibi her türlü dış etkiye açık kalmak demektir. Yapısal bir düzen (sınırlar), gence şu mesajı verir: 'Senin fırtınaların büyük olabilir ama ben ve kurduğum bu düzen onlardan daha güçlüyüz.'

Otorite ve özerklik arasındaki kritik denge unutulmamalı.

Pek çok aile disiplin ile özerkliği (bağımsızlığı) birbirine zıt kavramlar olarak görüyor. Oysa uzmanlara göre gerçek özerklik, ancak güvenli bir çerçeve içinde öğrenilebilir. Gençler sınırları zorlayarak, kuralları tartışarak ve hayal kırıklığıyla başa çıkarak karakterlerini inşa ederler. Ebeveynin görevi bu çatışmadan kaçmak değil, sınırları sakinlikle korumaktır. Sorumluluk almayı ve sınırları yönetmeyi öğrenmeyen bir genç, bağımsız değil, sadece 'başıboş' kalmış olur.

Uzmanlar kriz anlarını yönetmek için stratejik adımlar öneriyor.

Uzmanlar, ebeveynlerin bu otoriteyi kurarken 'otoriter' bir baskıcıya dönüşmemesi gerektiğini, aksine 'kararlı bir rehber' olmalarını öneriyor:

  • Duyguyu Kabul Edin, Sınırı Tutun: Gencin öfkesini ('Çok kızgınsın, anlıyorum') onaylamak, kuraldan vazgeçmek ('Ama telefon 22:00'de kapanacak') anlamına gelmez. İkisi aynı anda var olabilir.

  • Sükunetin Gücü: Ebeveyn, gencin yaşadığı türbülansa kapılmamalıdır. 'Burada kontrol bende' mottosuyla, olaylara duygusal tepki vermek yerine rasyonel bir duruş sergilemelidir.

  • Sözü Azaltın: Tartışma alevlendiğinde nutuk çekmek kaosu besler. Kısa, net ve kararlı cümleler otoriteyi daha güçlü kılar.

Sonuç olarak, aile içindeki kurallar ve net sınırlar, gençlere zarar veren baskı unsurları değil, onların bağımsız bir birey olma yolunda içinde güvenle büyüyebilecekleri birer koruma kalkanıdır.

