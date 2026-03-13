"Çocuğum Üzülmesin" Diyenlere Çağrı: Psikologlar, Çocukların İhtiyacı Olan Şeyi Açıkladı

Psikoloji literatüründe 'kapsanma' (containment) olarak bilinen kavram, bir gencin yoğun duygularının yetişkinler tarafından sağlanan sabit bir yapı içinde tutulmasıdır. Ergenlik, duyguların özdenetim becerisinden çok daha hızlı geliştiği bir dönemdir. Gençler, bu yoğun duygusal dalgalanmalar arasında tutunacak sağlam bir dal ararlar. Sınırların olmadığı bir ortamda büyümek, koruyucu kabuğu olmayan bir yumurta gibi her türlü dış etkiye açık kalmak demektir. Yapısal bir düzen (sınırlar), gence şu mesajı verir: 'Senin fırtınaların büyük olabilir ama ben ve kurduğum bu düzen onlardan daha güçlüyüz.'