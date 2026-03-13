"Çocuğum Üzülmesin" Diyenlere Çağrı: Psikologlar, Çocukların İhtiyacı Olan Şeyi Açıkladı
Günümüz ebeveynleri ergenlik dönemindeki çocuklarının ruh sağlığını korumak adına büyük bir baskı altında. Sosyal medya, akademik stres ve artan kaygı oranlarına dair haberler anne ve babaları 'yanlış bir hamle yapma' korkusuna sevk ediyor. Ancak klinik psikologlar, bu hassasiyetin beklenmedik bir yan etkisi olduğu konusunda uyarıyor: Ebeveynlerin otorite kurmaktan korkması. Birçok ebeveyn, çocuğunu strese sokmamak için sınırları esnetirken, aslında gencin en çok ihtiyaç duyduğu 'güvenli alanı' ortadan kaldırıyor.
Otorite boşluğu ve "Kapsanma" ihtiyacı en önemli noktalardan biri.
Otorite ve özerklik arasındaki kritik denge unutulmamalı.
Uzmanlar kriz anlarını yönetmek için stratejik adımlar öneriyor.
