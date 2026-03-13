Şüpheli Şekilde Yaşamını Yitiren Rojin Kabaiş'in Babasından Yürek Yakan Açıklama: "Ben Fakir Olduğum İçin mi?"
Van’da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ailesinin adalet arayışı sürüyor. Baba Nizamettin Kabaiş’in son açıklamaları ise kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Kabaiş, “Ben fakir olduğum için mi sesim size gelmiyor? Neden yaklaşık 2 senedir niye araştırmıyorsunuz?' sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.
Rojin Kabaiş’in ailesi, olayın aydınlatılması için adalet çağrısını sürdürüyor.
