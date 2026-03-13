Şüpheli Şekilde Yaşamını Yitiren Rojin Kabaiş'in Babasından Yürek Yakan Açıklama: "Ben Fakir Olduğum İçin mi?"

Ben fakir olduğum için mi sesim size gelmiyor? Neden yaklaşık 2 senedir niye araştırmıyorsunuz? Hiçbir gün bahsetmemişsiniz, dememişsiniz ki; bizim genç kızımız Van’da okuyordu, üniversite öğrencisiydi, başına ne geldi? Rojin’in başına ne geldi? Defalarca bunu soruyorum, savcılıkta cevap yok. 25 seferdir ben Van’a gidip geliyorum. Yani bize de yazıktır. O kadar ki gidiyorum, sürekli savcılığa gidiyorum; ben bugün tekrar söyledim, başsavcıya da söyledim. Dedim ben geldiğim zaman sizin karşınıza geliyorum, size soruyorum; siz kendinizi suçlu hissetmiyorsunuz? Demiyorsunuz ya bu adam gene geldi, biz ne cevap vereceğiz buna? Ne diyeceksiniz? Rojin’in başına ne geldi, ne oldu niye söylemiyorsun? Zaten ekonomik olarak da yani biz işimizden olduk. Ben yaklaşık 2 senedir yani neredeyse hemen hemen çalışmadım. Üç sefer gitmişim işe, o da 12 gün, 15 gün çalışıyorum; elim hiç tutmuyor, sürekli geliyorum, merak ediyorum. Van’a gelip gidiyorum, çok zor. Kimsenin desteğini kabul etmemişim, eden çok oldu; ben kabul etmemişim. Yani bir lokma ekmeğimiz olsa yeriz, yeter ki bu olay çözülsün. Bunun mücadelesini bırakmayacağız.