Sevgili Terazi, bugün hayatın iki temel alanı olan iş ve özel yaşam arasında dengeyi kurmakta biraz zorlanabilirsin. Ancak endişelenme çünkü gökyüzü sana kariyerinde paha biçilmez bir yetenek olan diplomasiyi armağan ediyor. İş yerinde karşılaştığın bir anlaşmazlıkta, adeta bir barış elçisi gibi arabulucu rolünü üstlenebilir ve her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm yolu bulabilirsin.

Öte yandan iş hayatında odaklanma sorunları yaşasan da grup çalışmalarında bu eksikliği kapatabilirsin. Ortaklık gerektiren işlerde ise şansın açık, fikir alışverişlerinin sana kazanç sağlayacağı bir gün olacak. Yeni bir vizyon edinmene yardımcı olacak bir mentör ile de tanışabilirsin bugün! Yaratıcı zihnini, aklını ve diplomatik yeteneklerini kullan!

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün bir peri masalı yaşanabilir ya da tam tersi, gerçekler yüzüne bir tokat gibi çarpabilir... Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle gelecek planları yaparken ne kadar farklı dünyalarda olduğunuzu fark edip bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Ayrılığın soğuk rüzgarları esse de bu senin özgürleşmen için gereken bir adım olabilir. Kalbinin sesini dinle ve huzurlu aşkın yolunu bul! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…