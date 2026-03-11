onedio
Serenay Sarıkaya, Vergileri Düzenli Ödediği İçin Teşekkür Belgesi Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2026 - 19:51

Vergi Haftası kapsamında; vergileri düzenli ödediği ve yüksek vergi mükellefi olduğu için teşekkür belgesini kapan Serenay Sarıkaya X'te gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’nin en popüler oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, uzun yıllardır hem ekran projeleri hem de uluslararası moda davetleriyle gündemden düşmüyor.

Kariyeri boyunca Medcezir, Aile, Şahmaran gibi projelerde rol alan Sarıkaya’yı en son “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezonunda izlemiştik.

Oyunculuğunun yanı sıra moda dünyasında da sık sık konuşulan Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na katılarak adeta stil şovu yapmıştı.

Tercih ettiği kombiniyle büyük beğeni toplayan ünlü isim, günlerce sosyal medyada konuşulmuş ve moda sayfalarının en çok paylaşılan isimlerinden biri haline gelmişti.

Serenay Sarıkaya bu kez oyunculuğu ya da tarzıyla değil, vergi meselesiyle gündeme oturdu.

Vergi Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte Sarıkaya’ya, vergilerini düzenli ödediği ve yüksek vergi mükellefi olduğu için teşekkür belgesi verildi. Belge, İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç tarafından takdim edildi ve o ana dair bir fotoğraf da paylaşıldı.

Ancak Sarıkaya’ya verilen bu belgenin sosyal medyada hızla yayılması, kullanıcıların dikkatini çeken asıl detay oldu. Pek çok kişi “Biz de vergi ödüyoruz ama teşekkür eden yok” gibi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar da böyle bir uygulamanın gerçekten olup olmadığını sorguladı.

Yorumlar da gecikmedi tabii; fakat yorumlara geçmeden önce işin aslını açıklayalım.

Sarıkaya’ya, gelir vergisi yönünden “gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler” arasında yer aldığı için belge verildi. 

Vergi sisteminde bu kavram; bir mükellefin vergi beyannamelerini zamanında vermesi, gelirini doğru şekilde beyan etmesi ve vergilerini eksiksiz şekilde ödemesi anlamına geliyor. Vergi yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getiren kişiler bu kapsamda “gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellef” olarak değerlendirilebiliyor ve Vergi Haftası gibi etkinliklerde sembolik teşekkür belgeleriyle ödüllendirilebiliyor.

Şimdi işin mizahına dönebiliriz! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

