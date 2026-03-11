Serenay Sarıkaya, Vergileri Düzenli Ödediği İçin Teşekkür Belgesi Aldı!

Vergi Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte Sarıkaya’ya, vergilerini düzenli ödediği ve yüksek vergi mükellefi olduğu için teşekkür belgesi verildi. Belge, İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç tarafından takdim edildi ve o ana dair bir fotoğraf da paylaşıldı.

Ancak Sarıkaya’ya verilen bu belgenin sosyal medyada hızla yayılması, kullanıcıların dikkatini çeken asıl detay oldu. Pek çok kişi “Biz de vergi ödüyoruz ama teşekkür eden yok” gibi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar da böyle bir uygulamanın gerçekten olup olmadığını sorguladı.