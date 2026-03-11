Serenay Sarıkaya, Vergileri Düzenli Ödediği İçin Teşekkür Belgesi Aldı!
Vergi Haftası kapsamında; vergileri düzenli ödediği ve yüksek vergi mükellefi olduğu için teşekkür belgesini kapan Serenay Sarıkaya X'te gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en popüler oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, uzun yıllardır hem ekran projeleri hem de uluslararası moda davetleriyle gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya bu kez oyunculuğu ya da tarzıyla değil, vergi meselesiyle gündeme oturdu.
Yorumlar da gecikmedi tabii; fakat yorumlara geçmeden önce işin aslını açıklayalım.
Şimdi işin mizahına dönebiliriz! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın