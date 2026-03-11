Mutfaktaki O Eşyalara Veda Vakti: Türkiye'de Tek Kullanımlık Plastik Yasakları Başlıyor
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Türkiye, çevre kirliliğiyle mücadelede vites yükselterek tek kullanımlık plastik ürünleri tamamen hayatımızdan çıkarmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni stratejisiyle; pipetten plastik tabağa kadar pek çok ürünün satışı yasaklanırken, geri dönüşüm odaklı yeni bir ekonomik model devreye alınıyor.
İşte Türkiye Gazetesi’nden Cemal Emre Kurt’un haberinin detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, doğayı korumak ve karbon ayak izini silmek amacıyla plastik kullanımına yönelik en kapsamlı kısıtlama paketini yürürlüğe koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu büyük değişim sadece bir yasaklama süreci değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik dönüşümü de beraberinde getiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın