Mutfaktaki O Eşyalara Veda Vakti: Türkiye'de Tek Kullanımlık Plastik Yasakları Başlıyor

'Sıfır Atık' vizyonuyla pekiştirilen bu adım sayesinde, Türkiye genelinde yıllık 1,5 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekonomik boyutta ise atık yönetimi maliyetlerinden yaklaşık 1,5 milyar liralık ciddi bir tasarruf sağlanması öngörülüyor. Uygulamanın ikinci safhasında, tamamen yasaklanamayan ancak plastik içeren diğer ürünler için sıkı denetimler, kısıtlamalar ve özel etiketleme sistemleri devreye girecek. Vatandaşlar bu sayede aldıkları ürünün çevreye etkisini üzerinde yer alan bilgilendirme işaretleriyle görebilecek.

Toplumun bu radikal karara bakışı ise oldukça pozitif bir tablo çiziyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, halkın yaklaşık yüzde 78’i plastik tüketiminin sınırlandırılmasını gönülden destekliyor. Araştırmalar, her 10 kişiden 7’den fazlasının artık bu tür doğaya zararlı ürünleri satın almaktan kaçınmayı planladığını gösteriyor. Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi ile desteklediği bu yeni süreç, Türkiye’nin su kaynaklarını ve denizlerini mikroplastik kirliliğinden korurken, döngüsel ekonomi modelini ülkenin standart işleyişi haline getirmeyi amaçlıyor.