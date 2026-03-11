onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mutfaktaki O Eşyalara Veda Vakti: Türkiye'de Tek Kullanımlık Plastik Yasakları Başlıyor

Mutfaktaki O Eşyalara Veda Vakti: Türkiye'de Tek Kullanımlık Plastik Yasakları Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2026 - 08:05

Türkiye, çevre kirliliğiyle mücadelede vites yükselterek tek kullanımlık plastik ürünleri tamamen hayatımızdan çıkarmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni stratejisiyle; pipetten plastik tabağa kadar pek çok ürünün satışı yasaklanırken, geri dönüşüm odaklı yeni bir ekonomik model devreye alınıyor.

İşte Türkiye Gazetesi’nden Cemal Emre Kurt’un haberinin detayları…

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye, doğayı korumak ve karbon ayak izini silmek amacıyla plastik kullanımına yönelik en kapsamlı kısıtlama paketini yürürlüğe koyuyor.

Türkiye, doğayı korumak ve karbon ayak izini silmek amacıyla plastik kullanımına yönelik en kapsamlı kısıtlama paketini yürürlüğe koyuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yol haritasına göre, günlük hayatta sıkça kullanılan birçok tek kullanımlık plastik ürün yakın zamanda raflardan kalkacak. Kurumların görüşüne sunulan taslak düzenlemenin bu yıl içerisinde yasallaşması bekleniyor. Yeni dönemde özellikle plastik çatallar, bıçaklar, kaşıklar, yemek çubukları ve tabaklar ilk etapta yasaklanacak ürünler listesinin başında yer alıyor. Ayrıca içecek karıştırıcıları, pipetler, köpükten yapılan gıda kapları ve bardaklar ile çubuklu kulak pamuklarının da kullanımı sonlandırılacak. Bu ürünlerin yerine tüketiciler; cam, porselen, ahşap veya karton gibi doğada kolayca çözünebilen alternatiflere yönlendirilecek.

Bu büyük değişim sadece bir yasaklama süreci değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik dönüşümü de beraberinde getiriyor.

Bu büyük değişim sadece bir yasaklama süreci değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik dönüşümü de beraberinde getiriyor.

'Sıfır Atık' vizyonuyla pekiştirilen bu adım sayesinde, Türkiye genelinde yıllık 1,5 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekonomik boyutta ise atık yönetimi maliyetlerinden yaklaşık 1,5 milyar liralık ciddi bir tasarruf sağlanması öngörülüyor. Uygulamanın ikinci safhasında, tamamen yasaklanamayan ancak plastik içeren diğer ürünler için sıkı denetimler, kısıtlamalar ve özel etiketleme sistemleri devreye girecek. Vatandaşlar bu sayede aldıkları ürünün çevreye etkisini üzerinde yer alan bilgilendirme işaretleriyle görebilecek.

Toplumun bu radikal karara bakışı ise oldukça pozitif bir tablo çiziyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, halkın yaklaşık yüzde 78’i plastik tüketiminin sınırlandırılmasını gönülden destekliyor. Araştırmalar, her 10 kişiden 7’den fazlasının artık bu tür doğaya zararlı ürünleri satın almaktan kaçınmayı planladığını gösteriyor. Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi ile desteklediği bu yeni süreç, Türkiye’nin su kaynaklarını ve denizlerini mikroplastik kirliliğinden korurken, döngüsel ekonomi modelini ülkenin standart işleyişi haline getirmeyi amaçlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
5
5
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın