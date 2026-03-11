APP Plaka Kararında Yeni Gelişme: Kesilen Tüm Trafik Cezaları İptal Edildi!
APP (standart dışı) plaka cezaları araç sahiplerinde panik yarattı ve plaka basım yerlerinde uzun kuyruklara neden oldu. APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyeceği açıklanırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları da iptal edildi.
APP plaka adı verilen sahte plakalara yönelik para cezasının artmasının ardından sürücüler plaka basım merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu.
APP Plaka Konusu Nedir?
