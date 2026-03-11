Herkes Duysun! Lina Dünya Şampiyonu Oldu: Tüm Dünya, Matematikte Şampiyon Olan 10 Yaşındaki Lina'nın Peşinde
Trabzon’da katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları’nda Türkiye birincisi olan 4’üncü sınıf öğrencisi Lina Saka (10), bu kez 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları’nın matematik kategorisinde 100 tam puanla dünya birincisi oldu. Şampiyon Lina, İtalya’daki finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Lina Saka, 'STEM Matematik Olimpiyatları'na katıldım ve 100 tam puan alarak tüm kategoriler arasından dünya birincisi olan tek Türk oldum' derken annesi Ayça Karadeniz Saka, 'Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk Lina oldu. Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve Roma’ya davet aldı. Mutlu ve heyecanlıyız” diye konuştu.
Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina, ilkokula başlamadan önceki gibi matematik merakıyla katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde ediyor.
Türkiye birinciliğinin ardından kazandığı dünya birinciliğinin gurur verici olduğunu kaydeden Lina Saka şu açıklamaları yaptı:
Lina'nın annesi Ayça Karadeniz Saka da, kızının hayallerini gerçekleştirmek için destek beklediğini ifade ederek şunları söyledi:
Kızının başarısıyla mutlu olduğunu ifade eden baba Mehmet Salih Saka ise şu ifadeleri kullandı:
