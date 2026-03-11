Herkes Duysun! Lina Dünya Şampiyonu Oldu: Tüm Dünya, Matematikte Şampiyon Olan 10 Yaşındaki Lina'nın Peşinde

“Singapur başarısının ardından bizim hayatımız bayağı bir değişti. Çok arayıp soranlar oldu ve tebrikler aldık. Lina’nın inancı ve bizim de ona olan inancımız kat kat arttı. Bu inançla birlikte Lina FISO Olimpiyatları'na girdi ve gümüş madalya kazanarak Dubai’ye davet aldı. Sonrasında STEM Olimpiyatları'na girdi. Büyük bir organizasyonla, 153 ülke arasında düzenlendi. Lina 100 tam puanla dünya birincisi oldu. Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk Lina oldu. Ayrıca da mutluyuz. Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve Roma’ya davet aldı. Ailesi olarak mutlu ve heyecanlıyız. Finallerde ülkemizi orada temsil etmesi için de istekli ve sabırsızız. Bunların hepsi maalesef maliyetli oluyor. Bizim kaldıramayacağımız rakamlar boyutuna geldi. Singapur için söz verdik. Karşımıza çıkan rakamlar uçuk. Konaklama, uçak bileti, oradaki 5 günlük bir süreci düşününce maliyeti fazla oluyor. Her ikisi de temmuzda olacak. Haziran sonu da Dubai’ye davet aldı. Üçü de aynı tarihlere denk gelince zorlanıyoruz. Götürüp götüremeyeceğimiz de meçhul. Lina bunu kazandı ve orada olup bayrağımızı dalgalandırmasını istiyoruz. Hepsine götüremeyecek, seçim yapmak zorunda kalacak gibi duruyoruz. Lina gibi başarılı olan çocuklar da var. Hepsi için destek bekliyoruz. Eğitime ve bilime gönül vermiş insanlardan destek bekliyoruz.