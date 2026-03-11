onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İsmail Hacıoğlu'nun Ardından Kadro Değişti: TRT Dizisi Cennetin Çocukları'na Deniz Hamzaoğlu Dahil Oldu

İsmail Hacıoğlu'nun Ardından Kadro Değişti: TRT Dizisi Cennetin Çocukları'na Deniz Hamzaoğlu Dahil Oldu

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2026 - 07:02

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı. Neredeyse tüm kadrosu değişen diziye bir oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasaklı madde testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkaırlmış, kadroda da değişikliğe gidilmişti.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkaırlmış, kadroda da değişikliğe gidilmişti.

Başrolleri paylaşan İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın “Kamil” rolüyle Burak Serdar Şanal ve “Zeynep” rolüyle Buse Meral dahil olmuştu. Dizinin çekimleri ise bir süre durmuştu.

Diziye yeni başrol karakter Zeynep'in babası da dahil oldu.

Diziye yeni başrol karakter Zeynep'in babası da dahil oldu.

Son olarak “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinden ayrılan Deniz Hamzaoğlu, Zeynep'in babası Azil rolüyle Cennetin Çocukları'na dahil oldu. Zeynep'in babası dizide Zeynep'ten önce görünecek. Dizinin duran çekimleri ise başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın