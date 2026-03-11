İsmail Hacıoğlu'nun Ardından Kadro Değişti: TRT Dizisi Cennetin Çocukları'na Deniz Hamzaoğlu Dahil Oldu
Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı. Neredeyse tüm kadrosu değişen diziye bir oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yasaklı madde testi pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkaırlmış, kadroda da değişikliğe gidilmişti.
Diziye yeni başrol karakter Zeynep'in babası da dahil oldu.
