Milli Muharip Uçağı KAAN Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?

KAAN, beşinci nesil çok rollü bir savaş uçağı olarak hem hava-hava hem de hava-yer görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlandı. Süpersonik hızda hassas vuruş yapabilen uçak, düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücüne sahip olacak. Aynı zamanda İHA ve SİHA’lara komuta edebilme yeteneğiyle klasik avcı jetlerinden farklılaşıyor.

Uçağın gövdesi dört ana bölümden oluşuyor: ön kokpit, orta gövde, kanatlar ve kuyruk. Hafif ve dayanıklı malzemelerle üretildi. 7050 ve 77450 serisi alüminyum alaşımlar, titanyum parçalar ve kompozit kaplamalar kullanıldı. İlk üretim aşamasında F110-GE-129 motorlarıyla uçacak; bu motorlar artyakıcıyla birlikte 29.400 pound-kuvvet itki sağlıyor.

KAAN’ın uzunluğu 21 metre, kanat açıklığı 14 metre ve servis tavanı 17.000 metre. Maksimum hızı ise 1,8 Mach. ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radar, elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN, kızılötesi arama ve takip sensörü KARAT, ve pilot için TULGAR kaska monteli gösterge sistemi gibi ileri teknolojilerle donatıldı.