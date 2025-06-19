Milli Muharip Uçağı KAAN Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?
Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yerli hamleleri arasında en dikkat çeken projelerden biri olan KAAN, test uçuşlarını başarıyla tamamlamıştı ve artık seri üretim için geri sayıma geçmiştik. Türkiye’nin bu projeyle birlikte beşinci nesil jet üreten sayılı ülkelerden biri haline gelmesi planlanıyor.
Peki KAAN ne zaman seri üretime geçecek? KAAN'ın teknik özellikleri neler? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KAAN Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Muharip Uçağı KAAN’ın Teknik Özellikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın