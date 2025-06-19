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Milli Muharip Uçağı KAAN Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?

Milli Muharip Uçağı KAAN Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 16:28

Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yerli hamleleri arasında en dikkat çeken projelerden biri olan KAAN, test uçuşlarını başarıyla tamamlamıştı ve artık seri üretim için geri sayıma geçmiştik. Türkiye’nin bu projeyle birlikte beşinci nesil jet üreten sayılı ülkelerden biri haline gelmesi planlanıyor.

Peki KAAN ne zaman seri üretime geçecek? KAAN'ın teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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KAAN Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?

KAAN Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?

KAAN, Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kapsamında yaptığı açıklamada, uçağın üretim bandına gireceği duyuruldu. Her yıl ortalama 24 adet KAAN üretimi planlanıyor. Ancak henüz net bir seri üretim takvimi açıklanmadı. 

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN projesi, hava kuvvetlerinin modernleşmesi için ana hedef haline geldi. 2030’lu yıllardan itibaren KAAN’ın envantere girmesi ve F-16’ların yerini alması bekleniyor. Bu geçiş süreciyle birlikte Türkiye, beşinci nesil savaş uçağına sahip ülkeler listesine girecek.

Milli Muharip Uçağı KAAN’ın Teknik Özellikleri

Milli Muharip Uçağı KAAN’ın Teknik Özellikleri

KAAN, beşinci nesil çok rollü bir savaş uçağı olarak hem hava-hava hem de hava-yer görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlandı. Süpersonik hızda hassas vuruş yapabilen uçak, düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücüne sahip olacak. Aynı zamanda İHA ve SİHA’lara komuta edebilme yeteneğiyle klasik avcı jetlerinden farklılaşıyor.

Uçağın gövdesi dört ana bölümden oluşuyor: ön kokpit, orta gövde, kanatlar ve kuyruk. Hafif ve dayanıklı malzemelerle üretildi. 7050 ve 77450 serisi alüminyum alaşımlar, titanyum parçalar ve kompozit kaplamalar kullanıldı. İlk üretim aşamasında F110-GE-129 motorlarıyla uçacak; bu motorlar artyakıcıyla birlikte 29.400 pound-kuvvet itki sağlıyor.

KAAN’ın uzunluğu 21 metre, kanat açıklığı 14 metre ve servis tavanı 17.000 metre. Maksimum hızı ise 1,8 Mach. ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radar, elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN, kızılötesi arama ve takip sensörü KARAT, ve pilot için TULGAR kaska monteli gösterge sistemi gibi ileri teknolojilerle donatıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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