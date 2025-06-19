Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var? İran-İsrail Gerilimi Gölgesinde Hava Gücü Envanteri

Türk Hava Kuvvetleri’nin aktif olarak kullandığı savaş uçağı sayısı tam olarak bilinmiyor. Envanterdeki uçakların çoğunluğunu F-16’lar oluştururken, modernizasyon süreci tamamlanan F-4E’ler de hala aktif olarak uçuruluyor. Henüz operasyonel olmayan ancak test uçuşlarına başlayan KAAN jetleri ise gelecekte bu tabloyu değiştirecek.

F-16 Fighting Falcon

Türk Hava Kuvvetleri’nin en geniş savaş jeti filosunu oluşturuyor. 1987’de hizmete giren F-16’lar, zamanla farklı blok versiyonlarıyla güncellenerek envanterdeki ağırlığını artırdı. Blok 30, 40 ve 50 modelleri halen aktif görevde bulunuyor. 2010’dan itibaren başlatılan yerli modernizasyon çalışmalarıyla birlikte birçok F-16, gelişmiş radar ve silah sistemleriyle donatıldı. 165 uçak Blok 50+ seviyesine getirildi. 40 adet Blok 70 Viper uçağı sipariş edildi ve 79 uçak için modernizasyon kiti alındı. Bu süreçte modernizasyon görevleri TUSAŞ’a devredildi. Güncel tahminlere göre yaklaşık 250 F-16 aktif kullanımda.

F-4E Terminatör 2020

1970’lerden bu yana kullanılan F-4E’ler, 1997’de İsrail’le yapılan anlaşmayla modernize edildi. Terminatör 2020 adı verilen bu versiyonlar akıllı mühimmat taşıma ve gelişmiş taarruz yetenekleri kazandı. Uçakların uçuş ömürleri 2030’lara kadar uzatıldı. Her ne kadar ikinci ve üçüncü nesil sınıfında yer alsalar da, yapılan güncellemeler sayesinde hala kullanılabilir durumdalar. Bugün yaklaşık 30 adet F-4E aktif olarak görev yapıyor.

KAAN

Türkiye’nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen KAAN, ilk test uçuşunu 2024 yılında gerçekleştirdi. Henüz envantere girmemiş olan bu uçak, önümüzdeki yıllarda F-16’ların yerini almak üzere planlandı. Her yıl 24 adet üretim hedefiyle, KAAN’ın 2030’lu yıllarda görev alması bekleniyor. Radar izi düşük, manevra kabiliyeti yüksek ve yerli mühimmat entegrasyonuna sahip olması öngörülüyor.