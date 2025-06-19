Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var? İran-İsrail Gerilimi Gölgesinde Hava Gücü Envanteri
İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalar, dünya genelinde güvenlik dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin hava gücü de bu gerilim ortamında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Sahip olunan savaş uçaklarının sayısı, teknik özellikleri ve modernizasyon durumu yakından takip ediliyor.
Peki Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Hangileri kullanımda? İşte Türkiye’nin güncel savaş uçağı envanteri.
Kaynak: BBC
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Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var?
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Türk Hava Kuvvetleri Envanterinde Bulunan Uçaklar
Envanterde Kaç F-16 Uçağı Var?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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