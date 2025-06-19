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Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var? İran-İsrail Gerilimi Gölgesinde Hava Gücü Envanteri

Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var? İran-İsrail Gerilimi Gölgesinde Hava Gücü Envanteri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 14:44

İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalar, dünya genelinde güvenlik dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin hava gücü de bu gerilim ortamında vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Sahip olunan savaş uçaklarının sayısı, teknik özellikleri ve modernizasyon durumu yakından takip ediliyor.

Peki Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Hangileri kullanımda? İşte Türkiye’nin güncel savaş uçağı envanteri.

Kaynak: BBC

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Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var?

Türkiye’nin Kaç Tane Savaş Uçağı Var?

Türk Hava Kuvvetleri’nin aktif olarak kullandığı savaş uçağı sayısı tam olarak bilinmiyor. Envanterdeki uçakların çoğunluğunu F-16’lar oluştururken, modernizasyon süreci tamamlanan F-4E’ler de hala aktif olarak uçuruluyor. Henüz operasyonel olmayan ancak test uçuşlarına başlayan KAAN jetleri ise gelecekte bu tabloyu değiştirecek.

  • F-16 Fighting Falcon

Türk Hava Kuvvetleri’nin en geniş savaş jeti filosunu oluşturuyor. 1987’de hizmete giren F-16’lar, zamanla farklı blok versiyonlarıyla güncellenerek envanterdeki ağırlığını artırdı. Blok 30, 40 ve 50 modelleri halen aktif görevde bulunuyor. 2010’dan itibaren başlatılan yerli modernizasyon çalışmalarıyla birlikte birçok F-16, gelişmiş radar ve silah sistemleriyle donatıldı. 165 uçak Blok 50+ seviyesine getirildi. 40 adet Blok 70 Viper uçağı sipariş edildi ve 79 uçak için modernizasyon kiti alındı. Bu süreçte modernizasyon görevleri TUSAŞ’a devredildi. Güncel tahminlere göre yaklaşık 250 F-16 aktif kullanımda.

1970’lerden bu yana kullanılan F-4E’ler, 1997’de İsrail’le yapılan anlaşmayla modernize edildi. Terminatör 2020 adı verilen bu versiyonlar akıllı mühimmat taşıma ve gelişmiş taarruz yetenekleri kazandı. Uçakların uçuş ömürleri 2030’lara kadar uzatıldı. Her ne kadar ikinci ve üçüncü nesil sınıfında yer alsalar da, yapılan güncellemeler sayesinde hala kullanılabilir durumdalar. Bugün yaklaşık 30 adet F-4E aktif olarak görev yapıyor.

  • KAAN

Türkiye’nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen KAAN, ilk test uçuşunu 2024 yılında gerçekleştirdi. Henüz envantere girmemiş olan bu uçak, önümüzdeki yıllarda F-16’ların yerini almak üzere planlandı. Her yıl 24 adet üretim hedefiyle, KAAN’ın 2030’lu yıllarda görev alması bekleniyor. Radar izi düşük, manevra kabiliyeti yüksek ve yerli mühimmat entegrasyonuna sahip olması öngörülüyor.

Türk Hava Kuvvetleri Envanterinde Bulunan Uçaklar

Türk Hava Kuvvetleri Envanterinde Bulunan Uçaklar

Türkiye, sahip olduğu uçakları hem modernizasyonla güncel tutuyor hem de yerli üretimle yeni nesil jetler geliştirmeye devam ediyor. İşte THK’nın savaş uçağı envanteri:

  • F-16 Fighting Falcon: Yaklaşık 250 adet aktif. Blok 30, 40 ve 50+ konfigürasyonlarıyla görevde. 1987’den itibaren envantere girdi. 165’i yerli imkanlarla modernize edildi. Blok 50+ seviyesine ulaştırıldı. Radar, yakıt kapasitesi ve silah taşıma yetenekleri geliştirildi. Blok 70 Viper modeli için 40 adet sipariş verildi.

  • F-4E Phantom II / Terminatör 2020: Yaklaşık 30 adet görevde. 1970’lerden itibaren kullanılmaya başlandı. 1997’de İsrail’le yapılan anlaşmayla 54 uçak modernize edildi. Akıllı mühimmat ve güdümlü füze taşıma kapasitesine sahip. 2030’lara kadar görevde kalmaları planlanıyor.

  • KAAN (Milli Muharip Uçak): Henüz görevde değil. Beşinci nesil jet olarak geliştirildi. Şubat 2024’te ilk test uçuşu yapıldı. Seri üretimin 2030’lu yıllarda başlaması hedefleniyor. Yerli mühimmat, düşük radar izi ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olacak.

  • F-35 Lightning II: Türkiye'nin F-35 programına katılımı 2021’de sona erdi. Daha önce 30 adet sipariş verilmişti. Uçaklar teslim edilmeden programdan çıkarıldı. Envanterde aktif F-35 bulunmuyor.

  • F-5 Freedom Fighter (Akrobasi Uçağı): Sayısı net bilinmiyor. Türk Yıldızları akrobasi timi tarafından kullanılıyor. Eğitim ve gösteri amaçlı görevlerde aktif.

  • T-38 Talon (Jet Eğitim Uçağı): Jet pilotu eğitiminde kullanılıyor. Modernize edilerek 'Ari' adı verilen versiyonlara dönüştürüldü. Aktif görevde.

  • Hürjet (Yerli Jet Eğitim Uçağı): Henüz envantere girmedi. Yerli üretimle geliştirilen yeni nesil jet eğitim uçağı. Test uçuşları başladı, ilerleyen yıllarda T-38’lerin yerini alması planlanıyor.

Envanterde Kaç F-16 Uçağı Var?

Envanterde Kaç F-16 Uçağı Var?

F-16'lar Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturuyor. 1987'den itibaren çeşitli bloklarda alınan F-16'ların toplam sayısı zamanla artarak 250 civarına ulaştı. Blok 30, 40 ve 50 gibi farklı konfigürasyonlarla kullanılan bu uçakların büyük kısmı TUSAŞ tesislerinde monte edildi. 2010 yılında başlatılan yerli modernizasyon projesi kapsamında 165 F-16, Blok 50+ seviyesine yükseltildi. Bu yükseltmeyle radar kabiliyeti, silah kapasitesi ve uçuş süresi geliştirildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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