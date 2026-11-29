Peru'da Havalimanında Açılan İki Valizden Yüzlerce Yaban Hayvanı Çıktı
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Peru'nun başkenti Lima'daki havalimanında yapılan habersiz bir kontrolde görevliler uçağın bagaj bölümüne gidecek iki valizi açtı. Çin'e dönmeye hazırlanan iki yolcunun eşyaları arasından yüzlerce kilitli poşet ve küçük plastik kap ortaya çıktı. Kapların içinde ise uzun yolculuğa dayanabilmeleri için özel olarak hazırlanmış canlılar vardı.
İki valizde yüzlerce yaban hayvanı bulundu.
Valizlerden 166 çıyan da çıktı.
Hayvanlar küçük plastik kaplara yerleştirilmiş.
İki yolcu hakkında ceza soruşturması açıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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