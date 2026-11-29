Peru polisi iki yolcuyu gözaltında tutarken haklarındaki ceza süreci Çevre Konularında Uzman Savcılık tarafından yürütülecek. Ülkenin Orman ve Yaban Hayatı Yasası, izinsiz yaban hayvanı taşımayı ya da yurt dışına çıkarmayı çok ağır ihlal sayıyor. Bu ihlal için 55 bin ile 27,5 milyon sol arasında para cezası öngörülüyor. Aynı havalimanında 4 Kasım'da da iki Alman ile bir Polonyalı, binlerce tarantulayı valizlerine saklayıp ülkeden çıkarmaya çalışırken yakalanmıştı.