Arda Güler'i Oyundan Alan Mourinho İspanyol Yorumcuların Hedefinde
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Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Alaves karşısında yaşadığı yenilgide Jose Mourinho'nun Arda Güler değişikliği gecenin en çok tartışılan anlarından biri oldu. Tribünler milli futbolcunun kenara alınmasına ıslıklarla karşılık verirken İspanya'daki yorumcular da Portekizli teknik adamın tercihini sorguladı. Mourinho ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında neden Arda'yı seçtiğini anlattı.
Arda Güler 60. dakikada oyundan alındı.
"Ceza sahasında etkili olamıyorduk."
İspanyol yorumcular Vinicius'u işaret etti.
Real Madrid'in 10 maçlık serisi sona erdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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