Basın toplantısında kararının gerekçesini anlatan Mourinho, Arda Güler ile Bernardo Silva'nın benzer özelliklere sahip olduğunu ve rakip savunmaya karşı farklı bir çözüme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Seçimin Arda ile Vinicius Junior arasında olduğunu belirten Portekizli teknik adam, Vinicius ve Diomande ile iki kanatta genişlik sağlamayı hedeflediğini aktardı. Kararının milli futbolcuya yönelik bir eleştiri olarak görülmemesini isteyen Mourinho, Arda'nın tepkisini ise şu sözlerle değerlendirdi:

'Oynamak isteyen bir oyuncunun oyundan alındığı için mutsuz olması gayet anlaşılabilir bir durum.'